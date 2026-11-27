Il calcio islandese piange Ingvar Jonsson. Il portiere 37enne del Víkingur, squadra campione nazionale in carica, è morto mercoledì 25 novembre dopo una lunga battaglia contro il cancro. L'estremo difensore aveva fatto parte della nazionale che nel 2016 aveva scritto una delle pagine più importanti della storia sportiva del Paese, raggiungendo i quarti di finale agli Europei in Francia. A comunicare la notizia è stato lo stesso Víkingur attraverso una nota pubblicata sui propri canali social. Il club ha espresso il proprio cordoglio, stringendosi attorno alla famiglia e alle persone più vicine al calciatore: "È con grande tristezza e profondo dolore che annunciamo la scomparsa del nostro caro amico e compagno di squadra Ingvar Jonsson, portiere del Víkingur, avvenuta mercoledì 25 novembre, circondato dai suoi cari. Il cuore del club e di tutti i tifosi del Víkingur è con la sua famiglia e i suoi cari. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze".