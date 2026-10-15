Europa League 2026-2027, classifica girone unico dopo la 1^ giornata

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Europa League 2026-2027, la classifica del girone unico dopo la 1^ giornata

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©Ansa

Come per la Champions, è in corso la fase campionato: le 36 squadre giocano ciascuna 8 partite, 4 in casa e 4 in trasferta, contro 8 avversarie diverse. La classifica è unica e, dopo le 8 giornate, diventa definitiva: i primi 8 club si qualificano direttamente agli ottavi, quelli dal nono al 24esimo posto affrontano i playoff, dalla 25esima posizione in poi si viene eliminati. Due le italiane in corsa: Juventus e Milan 

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Sono 36 le squadre che si stanno sfidando nel girone unico dell'Europa League 2026/2027. Due le italiane in corsa: Juventus e Milan. Da qualche stagione, così come per la Champions League, è stato introdotto il girone unico: nella cosiddetta “fase campionato”, i club giocano ciascuno otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta, contro otto avversarie diverse (GLI HIGHLIGHTS DELL'EUROPA LEAGUE). La classifica è unica e alla fine, dopo l'ottava e ultima giornata, diventerà definitiva: le prime otto squadre conquisteranno l'accesso diretto agli ottavi, quelle dalla nona alla 24esima posizione dovranno affrontare i playoff, mentre chi si piazza dalla 25esima posizione in poi viene eliminato (senza ripescaggi in altre competizioni).

La classifica del girone unico dopo la prima giornata

Dalla posizione 1 alle 8 si accede agli ottavi direttamente. Dalla posizione 9 alla 24 si accede ai playoff. Dalla posizione 25 alle 36 si viene eliminati.
 

  1. JUVENTUS 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 5, gol subiti 0, differenza reti +5)
  2. Crystal Palace 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 4, gol subiti 0, differenza reti +4)
  3. Sparta Praga 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 4, gol subiti 1, differenza reti +3)
  4. Beşiktaş 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 4, gol subiti 1, differenza reti +3)
  5. Union Saint-Gilloise 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 3, gol subiti 0, differenza reti +3)
  6. Ferencváros 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 3, gol subiti 1, differenza reti +2)
  7. Benfica 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 0, differenza reti +2)
  8. Leverkusen 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 0, differenza reti +2)
  9. Ofi Creta 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 0, differenza reti +2)
  10. Bournemouth 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 1, differenza reti +1)
  11. Lione 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 1, differenza reti +1)
  12. Torreense 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 1, differenza reti +1)
  13. Olympiacos 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 1, differenza reti +1)
  14. Salisburgo 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 1, gol subiti 0, differenza reti +1)
  15. Omonia 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 1, gol subiti 0, differenza reti +1)
  16. Sunderland 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 1, gol subiti 0, differenza reti +1)
  17. Dinamo Zagabria 1 punto (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  18. H. Beer Sheva 1 punto (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  19. Rennes 1 punto (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  20. Sturm Graz 1 punto (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  21. Jagiellonia 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 2, differenza reti -1)
  22. Anderlecht 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 2, differenza reti -1)
  23. Lillestrøm 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 2, differenza reti -1)
  24. Real Sociedad 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 2, differenza reti -1)
  25. Az Alkmaar 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 1, differenza reti -1)
  26. Celta Vigo 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 1, differenza reti -1)
  27. Levski Sofia 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 1, differenza reti -1)
  28. Celtic 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 3, differenza reti -2)
  29. Celje 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 2, differenza reti -2)
  30. Hoffenheim 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 2, differenza reti -2)
  31. MILAN 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 2, differenza reti -2)
  32. Marsiglia 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 4, differenza reti -3)
  33. Ararat-Armenia 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 4, differenza reti -3)
  34. Viktoria Plzen 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 3, differenza reti -3)
  35. Lech Poznan 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 4, differenza reti -4)
  36. Nec 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 5, differenza reti -5)
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  1. Maggiore differenza reti nella fase campionato
  2. Maggior numero di gol segnati nella fase campionato
  3. Maggior numero di gol in trasferta segnati nella fase campionato
  4. Maggior numero di vittorie nella fase campionato
  5. Maggior numero di vittorie in trasferta nella fase campionato
  6. Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari della fase di campionato
  7. Differenza reti collettiva superiore rispetto agli avversari della fase campionato
  8. Maggior numero di gol segnati collettivamente dagli avversari della fase campionato
  9. Punteggio disciplinare più basso in base ai soli cartellini gialli e rossi ricevuti dai giocatori e dallo staff della squadra in tutte le partite della fase campionato (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)
  10. Ranking più alto.

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