Europa League 2026-2027, classifica girone unico dopo la 1^ giornata

Come per la Champions, è in corso la fase campionato: le 36 squadre giocano ciascuna 8 partite, 4 in casa e 4 in trasferta, contro 8 avversarie diverse. La classifica è unica e, dopo le 8 giornate, diventa definitiva: i primi 8 club si qualificano direttamente agli ottavi, quelli dal nono al 24esimo posto affrontano i playoff, dalla 25esima posizione in poi si viene eliminati. Due le italiane in corsa: Juventus e Milan

Sono 36 le squadre che si stanno sfidando nel girone unico dell'Europa League 2026/2027. Due le italiane in corsa: Juventus e Milan. Da qualche stagione, così come per la Champions League, è stato introdotto il girone unico: nella cosiddetta “fase campionato”, i club giocano ciascuno otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta, contro otto avversarie diverse (GLI HIGHLIGHTS DELL'EUROPA LEAGUE). La classifica è unica e alla fine, dopo l'ottava e ultima giornata, diventerà definitiva: le prime otto squadre conquisteranno l'accesso diretto agli ottavi, quelle dalla nona alla 24esima posizione dovranno affrontare i playoff, mentre chi si piazza dalla 25esima posizione in poi viene eliminato (senza ripescaggi in altre competizioni).