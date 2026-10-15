Europa League 2026-2027, classifica girone unico dopo la 1^ giornata

Come per la Champions, è in corso la fase campionato: le 36 squadre giocano ciascuna 8 partite, 4 in casa e 4 in trasferta, contro 8 avversarie diverse. La classifica è unica e, dopo le 8 giornate, diventa definitiva: i primi 8 club si qualificano direttamente agli ottavi, quelli dal nono al 24esimo posto affrontano i playoff, dalla 25esima posizione in poi si viene eliminati. Due le italiane in corsa: Juventus e Milan
Sono 36 le squadre che si stanno sfidando nel girone unico dell'Europa League 2026/2027. Due le italiane in corsa: Juventus e Milan. Da qualche stagione, così come per la Champions League, è stato introdotto il girone unico: nella cosiddetta “fase campionato”, i club giocano ciascuno otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta, contro otto avversarie diverse (GLI HIGHLIGHTS DELL'EUROPA LEAGUE). La classifica è unica e alla fine, dopo l'ottava e ultima giornata, diventerà definitiva: le prime otto squadre conquisteranno l'accesso diretto agli ottavi, quelle dalla nona alla 24esima posizione dovranno affrontare i playoff, mentre chi si piazza dalla 25esima posizione in poi viene eliminato (senza ripescaggi in altre competizioni).
La classifica del girone unico dopo la prima giornata
Dalla posizione 1 alle 8 si accede agli ottavi direttamente. Dalla posizione 9 alla 24 si accede ai playoff. Dalla posizione 25 alle 36 si viene eliminati.
- JUVENTUS 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 5, gol subiti 0, differenza reti +5)
- Crystal Palace 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 4, gol subiti 0, differenza reti +4)
- Sparta Praga 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 4, gol subiti 1, differenza reti +3)
- Beşiktaş 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 4, gol subiti 1, differenza reti +3)
- Union Saint-Gilloise 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 3, gol subiti 0, differenza reti +3)
- Ferencváros 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 3, gol subiti 1, differenza reti +2)
- Benfica 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 0, differenza reti +2)
- Leverkusen 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 0, differenza reti +2)
- Ofi Creta 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 0, differenza reti +2)
- Bournemouth 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 1, differenza reti +1)
- Lione 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 1, differenza reti +1)
- Torreense 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 1, differenza reti +1)
- Olympiacos 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 1, differenza reti +1)
- Salisburgo 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 1, gol subiti 0, differenza reti +1)
- Omonia 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 1, gol subiti 0, differenza reti +1)
- Sunderland 3 punti (giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 1, gol subiti 0, differenza reti +1)
- Dinamo Zagabria 1 punto (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- H. Beer Sheva 1 punto (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Rennes 1 punto (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Sturm Graz 1 punto (giocate 1, vinte 0, pareggiate 1, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Jagiellonia 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 2, differenza reti -1)
- Anderlecht 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 2, differenza reti -1)
- Lillestrøm 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 2, differenza reti -1)
- Real Sociedad 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 2, differenza reti -1)
- Az Alkmaar 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 1, differenza reti -1)
- Celta Vigo 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 1, differenza reti -1)
- Levski Sofia 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 1, differenza reti -1)
- Celtic 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 3, differenza reti -2)
- Celje 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 2, differenza reti -2)
- Hoffenheim 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 2, differenza reti -2)
- MILAN 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 2, differenza reti -2)
- Marsiglia 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 4, differenza reti -3)
- Ararat-Armenia 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 4, differenza reti -3)
- Viktoria Plzen 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 3, differenza reti -3)
- Lech Poznan 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 4, differenza reti -4)
- Nec 0 punti (giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 5, differenza reti -5)
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- Maggiore differenza reti nella fase campionato
- Maggior numero di gol segnati nella fase campionato
- Maggior numero di gol in trasferta segnati nella fase campionato
- Maggior numero di vittorie nella fase campionato
- Maggior numero di vittorie in trasferta nella fase campionato
- Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari della fase di campionato
- Differenza reti collettiva superiore rispetto agli avversari della fase campionato
- Maggior numero di gol segnati collettivamente dagli avversari della fase campionato
- Punteggio disciplinare più basso in base ai soli cartellini gialli e rossi ricevuti dai giocatori e dallo staff della squadra in tutte le partite della fase campionato (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)
- Ranking più alto.
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