Europa League e Conference 2026-2027, oggi i sorteggi delle italiane

Oggi alle 13 è previsto il sorteggio di Europa League che delineerà il cammino europeo di Milan e Juventus. Alle ore 15, invece, sarà la volta della Conference League: spettatrice interessata l'Atalanta, che ieri ha battuto nel preliminare l'Hapoel Tel Aviv e si è così qualificata alla League Phase

Giornata di sorteggi per le tre squadre italiane impegnate in Europa League e Conference League, che oggi conosceranno i loro avversari. Alle ore 13 si delineeranno i cammini europei di Milan e Juventus, entrambe in prima fascia in Europa League: gli avversari da evitare sono soprattutto il Salisburgo; le due inglesi, Bournemouth e Sunderland; e, infine, il Besiktas di Vincenzo Italiano e Dusan Vlahovic. L’Atalanta, in prima fascia nel sorteggio di Conference League dopo la vittoria di ieri contro l'Hapoel Tel Aviv, dovrà aspettare le 15 per conoscere i suoi avversari europei: le formazioni più temibili sono soprattutto il Brighton, la Stella Rossa e il Trabzonspor dove gioca l’egiziano Mohamed Salah, ex Liverpool.