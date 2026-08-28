Europa League e Conference 2026-2027, oggi i sorteggi delle italiane

Oggi alle 13 è previsto il sorteggio di Europa League che delineerà il cammino europeo di Milan e Juventus. Alle ore 15, invece, sarà la volta della Conference League: spettatrice interessata l'Atalanta, che ieri ha battuto nel preliminare l'Hapoel Tel Aviv e si è così qualificata alla League Phase
Giornata di sorteggi per le tre squadre italiane impegnate in Europa League e Conference League, che oggi conosceranno i loro avversari. Alle ore 13 si delineeranno i cammini europei di Milan e Juventus, entrambe in prima fascia in Europa League: gli avversari da evitare sono soprattutto il Salisburgo; le due inglesi, Bournemouth e Sunderland; e, infine, il Besiktas di Vincenzo Italiano e Dusan Vlahovic. L’Atalanta, in prima fascia nel sorteggio di Conference League dopo la vittoria di ieri contro l'Hapoel Tel Aviv, dovrà aspettare le 15 per conoscere i suoi avversari europei: le formazioni più temibili sono soprattutto il Brighton, la Stella Rossa e il Trabzonspor dove gioca l’egiziano Mohamed Salah, ex Liverpool.
Le fasce di sorteggio
Ecco la suddivisione delle squadre nelle quattro fasce per il sorteggio:
- Prima fascia: Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lione, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad, Marsiglia
- Seconda fascia: Ferencvaros, Viktoria Plzen, Union Saint-Gilloise, Dinamo Zagabria, Salisburgo, Celtic, Sparta Praga, Rennes, Anderlecht
- Terza fascia: Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Jagiellonia Bialystok, Omonia, Celta Vigo
- Quarta fascia: Hoffenheim, Besiktas, Torreense, Hapoel Be'er Sheva, NEC Nijmegen, Ofi Creta, Lillestrom, Levski Sofia, Ararat-Armenia
Il calendario dell’Europa League
Date e orari delle partite saranno comunicati dopo il sorteggio ma resta confermato il giovedì come giorno della settimana nel quale si giocheranno le partite, con l’eccezione della prima giornata, che si giocherà mercoledì 16 e giovedì 17 settembre. Ecco tutte le date: prima giornata 16 e 17 settembre 2026; seconda giornata 15 ottobre 2026; terza giornata 22 ottobre 2026; quarta giornata 5 novembre 2026; quinta giornata 26 novembre 2026; sesta giornata 10 dicembre 2026; settima giornata 21 gennaio 2027; ottava giornata 28 gennaio 2027.
Format Europa League
Tutte le partite della prima fase si disputano secondo un format a campionato, in base al quale ogni club affronta otto avversarie con partite di sola andata. Ogni club gioca quattro partite in casa e quattro in trasferta. In questa fase non sono previsti derby tra squadre dello stesso Paese. Si qualificano agli ottavi di finale le prime otto della classifica, mentre dalla nona alla ventiquattresima si accede agli spareggi. Le ultime 12, classificatesi dal venticinquesimo posto al trentaseiesimo posto, vengono eliminate.
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Le fasce di sorteggio della Conference League
Ecco la suddivisione delle squadre nelle sei fasce per il sorteggio:
- Prima fascia: Atalanta, Braga, Ajax, Friburgo, Monaco, Copenaghen
- Seconda fascia: Brighton, Stella Rossa, Panathinaikos, Gent, Midtjylland, Pafos
- Terza fascia: Getafe, Lugano, Twente, KuPS, Lincoln Red Imps, Borac
- Quarta fascia: Trabzonspor, Brann, Hearts, Sint-Truiden, Kairat, U. Craiova
- Quinta fascia: Hajduk Spalato, Nordsjælland, Riga, Jablonec, Aarhus, Inter Escaldes
- Sesta fascia: Thun, CSKA Sofia, Mjällby, Kauno Žalgiris, Iberia Tbilisi, Egnatia
Il calendario della Conference League
Ecco tutte le date della Conference League, che si giocherà regolarmente il giovedì: prima giornata 15 ottobre 2026; seconda giornata 22 ottobre 2026; terza giornata 5 novembre 2026; quarta giornata 26 novembre 2026; quinta giornata 10 dicembre 2026; sesta giornata 17 dicembre 2026.
Format Conference League
Leggermente diverso il format della Conference League: la modalità League Phase è la stessa ma ogni club affronta in questo caso solo sei avversarie, sempre con partite di sola andata e tre match in casa e tre in trasferta. Le prime otto della classifica accedono agli ottavi di finale mentre le squadre classificatesi dalla nona alla ventiquattresima posizione vanno ai playoff. Anche in questo caso le ultime 12 squadre, posizionatesi dal venticinquesimo posto al trentaseiesimo posto, vengono eliminate.
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