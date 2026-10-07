L'Argentina saluta Lionel Messi con una vittoria per 3-0 contro il Benin nell'ultima partita della sua carriera in nazionale. Il fuoriclasse ha chiuso con due assist e un gol su rigore, prima di commuoversi nel discorso d'addio: "Oggi è il giorno più triste della mia carriera. Ho realizzato i miei sogni con voi". Si chiude così un'era durata 21 anni, con 208 presenze, 126 gol e 67 assist in maglia Albiceleste ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

L'ultima partita di Lionel Messi con la maglia dell'Argentina si chiude con una vittoria per 3-0 contro il Benin e con una serata carica di emozioni. Davanti a oltre 80 mila spettatori nello stadio Monumentale di Buenos Aires, il numero 10 ha lasciato il segno ancora una volta, contribuendo a tutte le reti dell'Albiceleste.

Due assist e un gol per l'addio perfetto Messi ha servito il primo assist a Nicolas Otamendi, autore del vantaggio di testa. Successivamente ha liberato Nico Paz, che ha firmato il raddoppio con un sinistro a giro. A completare la festa è stato lo stesso capitano argentino, trasformando il calcio di rigore del definitivo 3-0.

Il ricordo del padre e la commozione finale L'addio è stato reso ancora più toccante dall'assenza del padre Jorge, scomparso lo scorso agosto. Al termine della partita Messi non è riuscito a trattenere l'emozione. "È difficile dire qualcosa oggi, ci sono tante emozioni. Penso a mio papà…", ha dichiarato. "Vi ringrazio, ho difeso questa maglia con grande orgoglio. Abbiamo lottato, abbiamo dato il massimo. Giocare con la nazionale argentina è la cosa più bella che ti possa succedere". Approfondimento Messi, laurea honoris causa prima dell'ultima partita in Nazionale

"Ho realizzato i miei sogni" Nel suo discorso, il campione del mondo del 2022 ha sottolineato il legame speciale con la nazionale. "È stato un grandissimo orgoglio per me difendere questa maglia per oltre vent'anni. Ho realizzato tutti i miei sogni con voi. Non ho altro che ringraziamenti. Non tornare più sarà un grande dolore", ha affermato il fuoriclasse argentino che lascia la nazionale a 39 anni. Approfondimento Lionel Messi dà l'addio alla nazionale argentina