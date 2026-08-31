Lionel Messi dà l'addio alla nazionale argentina

Un Mondiale da protagonista a 39 anni, perso solo in finale, un ritorno in campo segnato come sempre da gol e giocate strepitose, come il poker con assist rifilato all’ultima giornata di MLS nel 7-1 della sua Inter Miami al Montreal. In mezzo il dolore per la scomparsa del padre Jorge, una lettera aperta in cui spiegava come fosse stata la sua presenza a farlo andare avanti e metteva in dubbio il prosieguo della sua carriera. Una carriera che, almeno per quanto riguarda la nazionale, si interrompe oggi, 31 agosto 2026, stavolta, probabilmente, in maniera definitiva. Lionel Messi ha annunciato l’addio alla Seleccióncon un lungo post su Instagram accompagnato da una lettera scritta a mano, e non è affatto iperbolico parlare della fine di un’era. Un’era fatta di gol, assist, trofei. L’era di un campione senza pari che per molti anni non avrà eguali.

Il post sui social

"Dopo questo tempo che è passato dalla finale, e dopo averci pensato molto, desidero comunicare a tutti che mi ritiro dalla nazionale - ha scritto il campione argentino sui suoi social in un post che, con una nota, rivela di aver messo giù il 21 luglio, due giorni dopo la finale contro la Spagna, e di esserne ancora più convinto dopo quanto successo al padre -. È stata una decisione che mi ha fatto e mi fa male nell'animo, ma sento che è il momento. Giuro di aver sempre dato tutto, non solo negli ultimi anni in cui si è vinto tutto, anche prima e sempre ho lottato e dato tutto per questa maglia, per darvi allegria e far sì che vi sentiste orgogliosi di essere argentini attraverso il calcio".

Messi ha proseguito: "Amo, ho amato e amerò sempre stare nella nazionale. Mi sono svuotato, ormai non ho più altro da dare e inoltre arrivano giovani molto forti che meritano il posto. Grazie per tutto l'affetto di questi 20 anni. Mi mancherà molto ascoltarvi da dentro. Ora sarò uno di voi, facendo il tifo da fuori (nei momenti buoni e in quelli cattivi molto di più)". Il finale è dedicato alla famiglia: "Grazie per esserci sempre stati, per avermi accompagnato in questo viaggio così bello ma difficile. Grazie a ciascuno degli allenatori, compagni e dirigenti che ho avuto. Porto con me ricordi e momenti vissuti indimenticabili. Me ne vado con la traquillità e l'orgoglio di avervi regalato, insieme ai miei compagni, momenti da sogno. È stata una follia averlo vissuto con voi. Vi voglio bene!. Grazie Dio per avermi fatto argentino. Forza Argentina!".

