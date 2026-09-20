Curva Juventus non rispetta il minuto di silenzio per Mazzola

Come su tutti i campi della Serie A, anche sotto la Mole sono stati celebrati 60 secondi di raccoglimento per ricordare la bandiera dell'Inter e figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino ma la ricorrenza è stata macchiata da una parte di sostenitori bianconeri che hanno scelto di girarsi di spalle durante il minuto di silenzio

Diversi cori e parte dei tifosi bianconeri voltati di spalle: il minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola all'Allianz Stadium si trasforma in un oltraggio alla memoria del campione scomparso. Come su tutti i campi della Serie A, anche sotto la Mole sono stati celebrati 60 secondi di raccoglimento per ricordare la bandiera dell'Inter e figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, morto nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Prima di Juventus-Atalanta, però, la ricorrenza è stata macchiata da una parte di sostenitori bianconeri. In curva Sud, nei settori centrali di primo e secondo anello, decine di tifosi hanno scelto di girarsi di spalle durante il minuto di silenzio. Non solo, tanti altri hanno rovinato il ricordo di Mazzola intonando cori per gli scomparsi bianconeri Gaetano Scirea, Giovanni Agnelli e Andrea Fortunato. Tra un comportamento irrispettoso e l'altro, tutto il resto del pubblico dell'Allianz Stadium ha risposto con un forte applauso all'ex campione nerazzurro.

La nota della Juventus

"Non c'è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio": con questa nota apparsa sui propri canali ufficiali, la Juventus prende posizione dopo l'episodio avvenuto all'Allianz Stadium durante il minuto di silenzio per Sandro Mazzola, con una parte di tifosi bianconeri che si è voltata di spalle e ha intonato cori per Agnelli, Fortunato e Scirea. "Onorare la memoria e unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una responsabilità comune che trascende appartenenze e colori" precisa il club bianconero.

"E' un discorso su cui bisogna fare attenzione, non bisogna fare delle scelte che poi possano andare contro la sportività: mi dispiace ma non so bene le ragioni e le cose, ma la parte sportiva bisogna averla sempre a cuore e non essere condizionati da altre situazioni": così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti.

"Sono sensazioni brutte, magari si tratta di generazioni che non si rendono conto di chi è stato Mazzola: quando c'è una perdita di questo livello, rendere omaggio è il minimo anche se ci hai sempre giocato contro": così il tecnico dell'Atalanta, Maurizio Sarri, sul comportamento di alcuni tifosi della Juventus che hanno rovinato il minuto di silenzio per Sandro Mazzola all'Allianz Stadium.