Il 10 argentino, in gol contro la Giordania, allunga in vetta alla classifica dei marcatori e realizza un nuovo primato nella Coppa del Mondo ascolta articolo

Gli è bastata poco più di mezz’ora in campo contro la Giordania per segnare il suo sesto gol al Mondiale Canada-Messico-Usa 2026, allungare in testa alla classifica marcatori del torneo dopo la fase a gironi, scrivere un’altra voce al suo già lungo libro dei record. Elencarli tutti, tra club e nazionale, sarebbe esercizio lungo e forse anche ridondante, ma bastano quelli realizzati ai Mondiali, in continuo aggiornamento, a dare la dimensione del giocatore che è la Pulce argentina.

I gol Lionel Messi è il giocatore che ha segnato più gol in una fase finale del Mondiale: 19. In questa edizione ha agganciato e superato Miroslav Klose, secondo a quota 16 insieme al francese Kylian Mbappè (quest’ultimo ancora in attività e più giovane di Messi di 11 anni). Messi è anche l’unico giocatore a esser riuscito a segnare in due edizioni dei Mondiali a 20 anni di distanza l’una dall’altra: 2006 e 2026) e quello che conta il maggior numero di gol da fuori area (5, alla pari di Rivelino).

Le presenze L’argentino è anche il giocatore che conta il maggior numero di presenze in una fase finale del Mondiale, 29, più minuti, 2.484, e più partecipazioni, 6, quest’ultimo primato alla pari con Cristiano Ronaldo (Portogallo) e Guillermo Ochoa (Messico): Messi e Cristiano Ronaldo sono però gli unici due a esser scesi in campo in tutte e 6 le edizioni a cui hanno preso parte.