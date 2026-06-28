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Mondiali 2026, Messi primo a segnare per 7 partite di fila. I record della Pulce

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©Ansa

Il 10 argentino, in gol contro la Giordania, allunga in vetta alla classifica dei marcatori e realizza un nuovo primato nella Coppa del Mondo

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Gli è bastata poco più di mezz’ora in campo contro la Giordania per segnare il suo sesto gol al Mondiale Canada-Messico-Usa 2026, allungare in testa alla classifica marcatori del torneo dopo la fase a gironi, scrivere un’altra voce al suo già lungo libro dei record. Elencarli tutti, tra club e nazionale, sarebbe esercizio lungo e forse anche ridondante, ma bastano quelli realizzati ai Mondiali, in continuo aggiornamento, a dare la dimensione del giocatore che è la Pulce argentina.

I gol

Lionel Messi è il giocatore che ha segnato più gol in una fase finale del Mondiale: 19. In questa edizione ha agganciato e superato Miroslav Klose, secondo a quota 16 insieme al francese Kylian Mbappè (quest’ultimo ancora in attività e più giovane di Messi di 11 anni). Messi è anche l’unico giocatore a esser riuscito a segnare in due edizioni dei Mondiali a 20 anni di distanza l’una dall’altra: 2006 e 2026) e quello che conta il maggior numero di gol da fuori area (5, alla pari di Rivelino).

Le presenze

L’argentino è anche il giocatore che conta il maggior numero di presenze in una fase finale del Mondiale, 29, più minuti, 2.484, e più partecipazioni, 6, quest’ultimo primato alla pari con Cristiano Ronaldo (Portogallo) e Guillermo Ochoa (Messico): Messi e Cristiano Ronaldo sono però gli unici due a esser scesi in campo in tutte e 6 le edizioni a cui hanno preso parte.

Gli assist

Messi non si limita a segnare, anzi, ha una particolare predilezione per l’assist. E non stupisce dunque che primeggi anche in questa categoria: è l’unico ad aver fornito assist in 5 edizioni diverse dei Mondiali (dal 2006 al 2022, è ancora a caccia del primo in questa edizione) e quello che conta la somma più alta di gol e assist (19+8).  

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