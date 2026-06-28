Mondiali 2026, i risultati di stanotte: festa Argentina e Inghilterra

Introduzione
Grande festa per l'Argentina che si qualifica ai sedicesimi di finale dei Mondiali come capolista del girone, dopo aver battuto la Giordania 1-3 nella terza e ultima giornata del girone J. Dopo il gol di Lo Celso, raddoppia Lautaro Martinez e segna all'80' ancora Lionel Messi: è il primo giocatore a fare gol per sette partite consecutive ai Mondiali. Vittoria anche per l'Inghilterra che ha chiuso la partita contro Panama con 2 gol, qualificandosi come capolista insieme all'Argentina. E vince anche la Croazia che ha sconfitto il Ghana 2-1. Festeggia anche il Congo, dopo la vittoria con l'Uzbekistan 3-1. Terminano con un pareggio invece Algeria-Austria 3-3, entrambe qualificate, e Colombia-Portogallo 0-0. Chiusa ora la fase a gironi, inizia questa sera il Mondiale degli scontri diretti con Sudafrica-Canada, in programma alle 21 ora italiana.
Quello che devi sapere
Giordania-Argentina 1-3
Vittoria per l'Argentina contro la Giordania nella terza e ultima giornata del girone J dei Mondiali. Apre le marcature al 19' del primo tempo Lo Celso, poi raddoppia su rigore Lautaro Martinez al 31'. Nella ripresa, al 55', segna il primo gol per la Giordania l'attaccante Al Tamari. Poi, il nuovo record per Lionel Messi, a segno all'80' su punizione: nessuno prima di lui aveva segnato per sette partite consecutive ai Mondiali. L'Argentina si qualifica così ai sedicesimi di finale come capolista del girone, dove sfiderà Capo Verde.
Panama-Inghilterra 0-2
Si qualifica ai sedicesimi come capolista del girone anche l'Inghilterra, che ha sconfitto Panama 0-2 nella terza e ultima giornata del girone L dei Mondiali. Apre le marcature al 16' della ripresa Bellingham, poi raddoppia al 21' Kane. Sotto la pioggia del New York Jersey Stadium, il primo squillo della partita arriva da Rashford, che con un rasoterra da fuori area impegna Mosquera. L'Inghilterra guida il gioco, ma non riesce ad aprire il fortino innalzato dal ct Tarin davanti alla porta. Dopo un'ora di gara, l'Inghilterra passa in vantaggio: su calcio d'angolo, Bellingham riesceanticipa tutti e buca la difesa panamense. Passano 5 minuti e Kane segna un gol di testa.
Croazia-Ghana 2-1
Vittoria anche per la Croazia, che a Filadelfia ha sconfitto il Ghana 2-1 nella terza e ultima giornata del girone L, qualificandosi come seconda del girone. La squadra africana passa comunque il turno grazie al terzo posto e giocherà i sedicesimi. Gli europei partono con maggiore determinazione. Un minuto dopo la mezz'ora la Croazia passa in vantaggio: Sucic riceve palla ai 25 metri da Modric, carica il destro e batte Asare. Nella ripresa Queiroz manda in campo Oppong e Fatawu al posto di Owusu e Adjetey. Proprio Fatawu va alla conclusione e sfiora la traversa al 47'. Al 73' arriva anche il gol del pareggio di Luckassen, annullato dall'arbitro ma convalidato successivamente grazie al Var. All'83' arriva il 2-1 di Vlasic.
Congo-Uzbekistan 3-1
Grande festa per il Congo dopo la vittoria contro l'Uzbekistan 3-1 nella terza e ultima giornata del girone K. Apre le marcature al 10' del primo tempo Shomurodov per l'Uzbekistan di Cannavaro, già eliminato. Nella ripresa la rimonta degli africani con la rete di Wissa su rigore al 68' e il gol di Mayele al 78'. Nel finale, al 91', arriva un altro gol di Wissa, che sigla così la sua doppietta personale. La Repubblica democratica del Congo si qualifica ai sedicesimi di finale rientrando tra le migliori terze classificate.
Colombia-Portogallo 0-0
Si chiude con uno 0-0 il match tra Colombia e Portogallo nella terza e ultima giornata del girone K. Una partita con poche emozioni, ma giocata meglio dai colombiani. Annullato nella ripresa, per fuorigioco, un gol dei sudamericani. La Colombia si qualifica ai sedicesimi di finale come capolista del girone (7 punti), il Portogallo si qualifica come secondo (5 punti).
Algeria-Austria 3-3
Termina 3-3 il match Algeria-Austria. Apre le marcature al 28' del primo tempo l'ex interista Arnautovic. Il pareggio dei nordafricani arriva allo scadere del primo tempo, al 45', con Belghali. Sabitzer riporta poi in vantaggio gli austriaci al 55', ma la squadra nordafricana ritrova la parità con Mahrez al 60', e addirittura passa in vantaggio, ancora con Mahrez, al 93'. Infine, al 96', arriva il pareggio degli europei con Kalajdzic. L'Austria si qualifica come seconda del girone, mentre l'Algeria tra le migliori terze.
Le partite dei sedicesimi
Le partite dei sedicesimi saranno: Germania-Paraguay, Francia-Svezia, Sudafrica-Canada, Olanda-Marocco, Portogallo-Croazia, Spagna-Austria, Usa-Bosnia, Belgio-Senegal, Brasile-Giappone, Costa d'Avorio-Norvegia, Messico-Ecuador, Inghilterra-Congo, Argentina-Capo Verde, Australia-Egitto, Svizzera-Algeria, Colombia-Ghana.