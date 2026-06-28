Mondiali 2026, i risultati di stanotte: festa Argentina e Inghilterra

Introduzione

Grande festa per l'Argentina che si qualifica ai sedicesimi di finale dei Mondiali come capolista del girone, dopo aver battuto la Giordania 1-3 nella terza e ultima giornata del girone J. Dopo il gol di Lo Celso, raddoppia Lautaro Martinez e segna all'80' ancora Lionel Messi: è il primo giocatore a fare gol per sette partite consecutive ai Mondiali. Vittoria anche per l'Inghilterra che ha chiuso la partita contro Panama con 2 gol, qualificandosi come capolista insieme all'Argentina. E vince anche la Croazia che ha sconfitto il Ghana 2-1. Festeggia anche il Congo, dopo la vittoria con l'Uzbekistan 3-1. Terminano con un pareggio invece Algeria-Austria 3-3, entrambe qualificate, e Colombia-Portogallo 0-0. Chiusa ora la fase a gironi, inizia questa sera il Mondiale degli scontri diretti con Sudafrica-Canada, in programma alle 21 ora italiana.