Il numero 1 del mondo inizia il percorso all'All England Club contro Kecmanovic. Dopo l'improvviso malore accusato al Roland Garros si è sottoposto ad alcuni controlli: "Erano test generali per verificare come stessi a livello fisico, per essere sicuri che tutto fosse a posto con il corpo, e lo è". Poi ha aggiunto: "Abbiamo fatto dei cambiamenti, ma non grandi cambiamenti. Credo molto nei piccoli dettagli" ascolta articolo

Lunedì 29 giugno alle 14.30 Jannik Sinner torna sull’erba di Wimbledon, da detentore del titolo, per l’esordio contro il serbo Miomir Kecmanovic. A due giorni dall'esordio all'All England Club, l’altoatesino si è detto in crescita di condizione, anche se non ancora al massimo del proprio potenziale, e pronto ad affrontare il caldo anomalo che ha investito anche Londra. Ha anche parlato dei test fisici a cui si è sottoposto nelle scorse settimane dopo l'improvviso malore accusato al Roland Garros (L'INTERVISTA DI SINNER A SKY SPORT).

"Il caldo è un tema molto importante" Sinner, in conferenza stampa, ha spiegato il percorso di controlli e verifiche svolto con il team dopo lo Slam di Parigi: "Erano test generali per verificare come stessi a livello fisico, per essere sicuri che tutto fosse a posto con il corpo, e lo è. Tutti i test sono andati molto bene". Un segnale di condizione fisica solida, ma accompagnato da una crescente attenzione alle condizioni ambientali: "Dobbiamo allenarci di più in condizioni di caldo. Ogni anno fa sempre più caldo, è un tema molto importante". Leggi anche Sinner a Wimbledon testa gilet refrigerante contro il caldo

"Mi sento ben preparato" La preparazione verso lo Slam londinese non ha previsto stravolgimenti: l'azzurro ha preferito non giocare tornei ufficiali, limitandosi a un'esibizione e allenandosi spesso anche con Novak Djokovic. "Abbiamo fatto dei cambiamenti, ma non grandi cambiamenti. Credo molto nei piccoli dettagli. I match esibizione non sono attendibili al 100%, è comunque diverso da quello che provi in partita, per via della tensione e di tutto ciò che succede prima e dopo un match - ha detto Sinner - Se prima di Wimbledon giochi un torneo e magari non va come vorresti, puoi arrivare con qualche dubbio. Se invece non giochi tornei, non hai questi dubbi: arrivi semplicemente e giochi. Al momento, comunque, siamo contenti di quello che stiamo facendo". Senza dirlo esplicitamente, il numero 1 del mondo ha lasciato intendere che qualcosa è cambiato soprattutto a livello di preparazione fisica: "I risultati non li vedremo subito qui: è un processo lungo. Non c'è magia dietro. Ma sì, stiamo facendo tutto il possibile. Sono molto contento del lavoro svolto nelle ultime due settimane e mezzo. Sono state giornate molto lunghe. Mi sento ben preparato". Leggi anche Sinner a Wimbledon 2026: il tabellone e gli avversari del numero 1 Atp