Sinner a Wimbledon testa gilet refrigerante contro il caldo

L'inedito indumento è stato utilizzato stabilizzare la temperatura corporea, una tecnologia mutuata dal ciclismo e dal motorsport. A Sinner è stato applicato anche un sensore glicemico, con un cerotto sul braccio utilizzato nelle scorse settimane per monitorare i livelli di glucosio nel sangue e ottimizzare la gestione delle energie

Blindare la salute del numero uno del mondo per evitare un nuovo "caso Parigi". È questo l’imperativo categorico dello staff di Jannik Sinner alla vigilia del torneo di Wimbledon, dove l'altoatesino si presenta per difendere il titolo conquistato nel 2025. I controlli medici effettuati all'Ospedale San Raffaele di Milano hanno dato esito positivo e il successo contro Norrie all'Armani Classic ha confermato il buon livello di forma dell'azzurro. Tuttavia, l'insidia principale per il tennista è rappresentata dalle temperature record che stanno investendo anche l'Inghilterra, con picchi di 35 gradi a Londra. L'obiettivo è scongiurare il ripetersi del malore accusato lo scorso 28 maggio al Roland Garros, costato a Sinner un'inaspettata eliminazione contro Juan Manuel Cerundolo.

Il debutto del numero uno previsto per lunedì 29 giugno

Per contrastare l'afa, il team scientifico del campione italiano ha introdotto soluzioni tecnologiche all'avanguardia, prima tra tutte il gilet refrigerante indossato nei giorni scorsi durante le pause degli allenamenti per stabilizzare la temperatura corporea, una tecnologia mutuata dal ciclismo e dal motorsport. A Sinner è stato applicato anche un sensore glicemico, con un cerotto sul braccio utilizzato nelle scorse settimane per monitorare i livelli di glucosio nel sangue e ottimizzare la gestione delle energie. La decisione di disputare il match esibizione contro Norrie nel primo pomeriggio è servita proprio come test estremo di adattamento al clima. Domani, venerdì 26 giugno, il sorteggio del tabellone svelerà il primo avversario di Sinner. Il debutto ufficiale è già fissato, come da tradizione per il detentore del trofeo, sul campo centrale per lunedì 29 giugno alle ore 14:30.