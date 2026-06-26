Si parte il 29 giugno, la finale dei singolari è prevista l’11 ed il 12 luglio prossimi. Sinner debutta contro il serbo Miomir Kecmanovic, Paolini se la vede con Robin Montgomery al primo turno. Ecco cosa ha detto il sorteggio anche per gli altri italiani e per i big al via

Sono stati effettuati oggi, 26 giugno, i sorteggi per il tabellone maschile e per quello femminile del prossimo torneo di Wimbledon. Queste le date da tenere d’occhio:

- 29-30 giugno: Primo turno maschile e femminile

- 1-2 luglio: Secondo turno maschile e femminile

- 3-4 luglio: Terzo turno maschile e femminile

- 5-6 luglio: Quarto turno maschile e femminile

- 7-8 luglio: Quarti di finale maschile e femminile

- 9 luglio: Semifinali femminili

- 10 luglio: Semifinali maschili

- 11 luglio: Finale doppio misto, doppio maschile e finale singolare femminile

- 12 luglio: Finale doppio femminile e finale singolare maschile

Le sfide al primo turno degli italiani

Assente per infortunio Carlos Alcaraz, sarà ancora una volta Jannik Sinner ad avere tutti gli occhi puntati addosso. Il numero uno del mondo farà il suo debutto lunedì 29 alle 14.30 nella partita inaugurale del Centre Court, onore che spetta al campione che deve difendere il titolo, contro il serbo Miomir Kecmanovic. Matteo Berrettini sfiderà al debutto Stan Wawrinka, mentre Luciano Darderi, testa di serie numero 14, se la vedrà con l’americano Quinn, Bellucci esordirà sull’erba inglese contro Svajda e Cobolli (testa di serie numero 9) affronterà invece Navone. Etcheverry sarà l’avversario per Sonego e Halys quello per Arnaldi. Sulla strada degli ottavi per Sinner potrebbe esserci il derby contro Darderi, mentre un possibile avversario dei quarti potrebbe essere Medvedev.

Per quanto concerne il tabellone femminile, Jasmine Paolini se la vedrà al primo turno contro Robin Montgomery, mentre Elisabetta Cocciaretto sfiderà la cinese Wang. La baby azzurra Tyra Grant affronterà al primo turno la padrona di casa Katie Boulter.

Altre sfide in programma

Tra le altre sfide previste dal tabellone, ecco Serena Williams che torna a disputare un match in singolare dopo quasi quattro anni: farà il suo debutto contro l’australiana Joint. Nel tabellone maschile, Nole Djokovic sfiderà Wu per inseguire il venticinquesimo Slam in carriera mentre Sascha Zverev, invece, esordirà contro Blockx.