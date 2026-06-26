Sinner a Wimbledon 2026: il tabellone e gli avversari del numero 1 Atp

Il numero 1 al mondo debutterà lunedì 29 giugno a Wimbledon contro il serbo Kecmanović. L'azzurro si trova nello stesso lato del tabellone di Djokovic, possibile avversario in semifinale. Prima, ai quarti di finale, potrebbe invece affrontare il russo Daniil Medvedev
Il sorteggio del tabellone maschile di Wimbledon ha definito il percorso degli italiani nel terzo Slam della stagione, al via lunedì 29 giugno. Jannik Sinner, campione in carica e numero 1 al mondo, debutterà sul Centrale di Wimbledon alle 14.30 contro il serbo Miomir Kecmanović, battuto dall'azzurro in tutti e quattro i precedenti.
Il possibile percorso di Sinner
L'altoatesino, chiamato a difendere il titolo conquistato nel 2025, è il capofila di un gruppo di sette azzurri che puntano a essere protagonisti a Wimbledon. Nella sua metà di tabellone c'è anche Novak Djokovic, che al primo turno affronterà il cinese Wu Yibing: tra i due potrebbe quindi esserci un incrocio in semifinale. Sul percorso di Sinner potrebbero esserci il peruviano Ignacio Buse e, in un possibile ottavo tutto italiano, Luciano Darderi. Se dovesse raggiungere i quarti di finale, Sinner potrebbe invece affrontare il russo Daniil Medvedev.
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I possibili avversari di Sinner
2° turno
Nuno Borges: precedenti 1-0 per Sinner
Tristan Boyer: nessun precedente
3° turno
Ignacio Buse: nessun precedente
Jenson Brooksby: precedenti 1-0 per Sinner
Emilio Nava: nessun precedente
Ottavi di finale
Luciano Darderi: precedenti 1-0 per Sinner
Rafael Jodar: precedenti 1-0 per Sinner
Ethan Quinn: nessun precedente
Quarti di finale
Daniil Medvedev: precedenti 10-7 per Sinner
Tommy Paul: precedenti 4-1 per Sinner
Casper Ruud: precedenti 5-0 per Sinner
Semifinale
Novak Djokovic: precedenti 6-5 per Sinner
Felix Auger-Aliassime: precedenti 5-2 per Sinner
Andrey Rublev: precedenti 8-3 per Sinner
Finale
Alexander Zverev: precedenti 10-4 per Sinner
Taylor Fritz: precedenti 4-1 per Sinner
Ben Shelton: precedenti 9-1 per Sinner