Sinner a Wimbledon 2026: il tabellone e gli avversari del numero 1 Atp

Il sorteggio del tabellone maschile di Wimbledon ha definito il percorso degli italiani nel terzo Slam della stagione, al via lunedì 29 giugno. Jannik Sinner, campione in carica e numero 1 al mondo, debutterà sul Centrale di Wimbledon alle 14.30 contro il serbo Miomir Kecmanović, battuto dall'azzurro in tutti e quattro i precedenti.