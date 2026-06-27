Nuovi verdetti nella notte italiana, dopo il primo posto conquistato nel gruppo I da una travolgente Francia, vittoriosa per 4-1 sulla Norvegia. La Spagna batte 1-0 l'Uruguay ed elimina gli uomini di Bielsa grazie a una rete di Baena: ai sedicesimi da imbattuto va la rivelazione Capo Verde, al terzo pari nel girone con l'Arabia Saudita. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda: a segno Trossard (due volte) e gli 'italiani' De Bruyne, Lukaku e Saelemaekers. La squadra di Garcia approda alla fase a eliminazione diretta con l'Egitto, cui basta il pari per 1-1 contro l'Iran. Per la selezione dello Stato islamico difficile il ripescaggio come una delle migliori terze.

Oggi in programma le ultima sei sfide della fase a gironi, che completeranno il quadro dei sedicesimi al via domani con Sudafrica-Canada. Si parte alle 23 con Panama-Inghilterra e un vero e proprio spareggio Tra Croazia e Ghana. All'1 .30 in programma le sfide conclusive del Gruppo K tra Colombia e Portogallo e tra Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan. Chiudono, alle 4 del mattino, Algeria-Austria e Giordania-Argentina.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: