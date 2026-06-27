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Mondiali 2026, Spagna e Belgio ai sedicesimi con la sorpresa Capo Verde: Uruguay già fuori

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©Getty

Altri verdetti nella notte italiana, dopo il primo posto conquistato nel gruppo I da una travolgente Francia, vittoriosa per 4-1 sulla Norvegia. La Spagna batte 1-0 l'Uruguay ed elimina gli uomini di Bielsa: ai sedicesimi da imbattuto va la rivelazione Capo Verde. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda: la squadra di Garcia alla fase a eliminazione diretta con l'Egitto, cui basta il pari contro l'Iran

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Nuovi verdetti nella notte italiana, dopo il primo posto conquistato nel gruppo I da una travolgente Francia, vittoriosa per 4-1 sulla Norvegia. La Spagna batte 1-0 l'Uruguay ed elimina gli uomini di Bielsa grazie a una rete di Baena: ai sedicesimi da imbattuto va la rivelazione Capo Verde, al terzo pari nel girone con l'Arabia Saudita. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda: a segno Trossard (due volte) e gli 'italiani' De Bruyne, Lukaku e Saelemaekers. La squadra di Garcia approda alla fase a eliminazione diretta con l'Egitto, cui basta il pari per 1-1 contro l'Iran. Per la selezione dello Stato islamico difficile il ripescaggio come una delle migliori terze.

Oggi in programma le ultima sei sfide della fase a gironi, che completeranno il quadro dei sedicesimi al via domani con Sudafrica-Canada. Si parte alle 23 con Panama-Inghilterra e un vero e proprio spareggio Tra Croazia e Ghana. All'1 .30 in programma le sfide conclusive del Gruppo K tra Colombia e Portogallo e tra Repubblica Democratica del Congo e Uzbekistan. Chiudono, alle 4 del mattino, Algeria-Austria e Giordania-Argentina.

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I risultati di stanotte: avanti Spagna e Belgio, Uruguay out, storico Capo Verde

Altri due gironi hanno emesso i loro verdetti nella notte italiana,  dopo che ieri sera la Francia aveva battuto la Norvegia per 4-1 conquistando il primo posto nel Gruppo I. È bastata la rete di Alex Baena al 42' per consentire alla Spagna di battere l'Uruguary, guadagnare il primo posto nel Gruppo H ed eliminare la squadra di Marcelo Bielsa, prima vera grande esclusa da questa rassegna iridata. Avanza e fa la storia Capo Verde, cui basta il terzo pareggio consecutivo con l'Arabia Saudiata per approdare ai sedicesimi, diventando il Paese più piccolo nella storia a raggiungere la fase a eliminazione diretta. Nel Gruppo G, invece, avanzano Belgio ed Egitto, secondo dopo il pari con l'Iran.

Mondiali, i risultati di stanotte: avanti Spagna e Belgio, Uruguay out

Mondiali, i risultati di stanotte: avanti Spagna e Belgio, Uruguay out

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