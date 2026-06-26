Mondiali 2026, avanti Olanda e Giappone: stasera Norvegia-Francia LIVE

Non ci saranno manifestazioni Lgbt ne' bandiere arcobaleno dentro e fuori lo stadio di Seattle in occasione della partita, oggi, tra Egitto e Iran. A quanto riferito dall'agenzia iraniana Fars, Teheran cosi' come il Cairo hanno ottenuto rassicurazioni ufficiali dalla Fifa "che non si terra' alcuna cerimonia o attivita' promozionale di questo tipo all'interno dello stadio o come parte del programma ufficiale della partita". Il regime degli ayatollah ha tenuto a chiarire che non si tratta solo di una sua presa di posizione. "Iran ed Egitto sono due paesi musulmani con profonde affinita' culturali e religiose, e le opinioni espresse dalle due federazioni riflettono valori e sensibilita' condivise tra i popoli dei due paesi", si legge ancora nella nota riportata. La bufera si deve alla quasi coincidenza della data del match con l'anniversario della rivolta di Stonewall, nella notte tra il 27 e il 28 giugno del 1969: quando la polizia fece ancora una volta irruzione in un locale gay di New York, lo Stonewall Inn, gli avventori si ribellarono e si scateno' una notte di scontri che coinvolse il quartiere di Greenwich. E' in ricordo dei quella notte che giugno e' stato consacrato il 'Pride Month', 'il mese dell'orgoglio'. Quando Seattle ha saputo che avrebbe ospitato un incontro dei mondiali il 26 giugno, ma non quali squadre sarebbero scese in campo, ha deciso di farne un 'Pride Match Day', con tanto di sito ufficiale della comunita' Lgbt. "Il Pride Match Day e' piu' di un gioco. E' una celebrazione di visibilita', appartenenza e comunita', legata alla Coppa del Mondo 2026", si legge. Ma viste le proteste delle squadre ospiti, non ci saranno cortei ne' manifestazioni.