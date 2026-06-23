Il presidente della Fifa, intervistato da Fox, assicura che il presidente degli Usa sarà presente alla finalissima del 19 luglio, per premiare la squadra vincitrice. Finora il tycoon non ha ancora presenziato a nessuna partita. Da giorni si rincorrono indiscrezioni sullo scetticismo della Casa Bianca per la sua partecipazione, dopo i fischi ricevuti alla finale di NBA e ai cori intonati sul suo legame con Jeffrey Epstein da varie tifoserie anglosassoni

Ci sarà anche Donald Trump alla finale dei Mondiali per consegnare il trofeo alla squadra vincitrice. Lo assicura il presidente della Fifa Gianni Infantino in un'intervista a Fox, spazzando via i dubbi sulla presenza del tycoon, che finora non ha ancora presenziato a una partita della competizione che ha tanto spinto per portare negli Stati Uniti in occasione delle celebrazioni dei 250 anni. Le gare si disputano anche in Canada e in Messico, ma la finalissima, in calendario per il prossimo 19 luglio, si terrà negli Usa, al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey ( MONDIALI DI CALCIO, LE PARTITE DI OGGI E TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ).

Fischi e cori contro Trump: i precedenti che preoccupano la Casa Bianca

"Saremo insieme a goderci la finale e a consegnare il trofeo al vincitore, naturalmente insieme. Siamo sempre insieme", ha detto Infantino parlando di Trump. Da giorni infatti si rincorrono indiscrezioni sullo scetticismo della Casa Bianca in merito alla partecipazione del presidente ai match. A preoccupare sono stati ad esempio i cori intonati sul legame fra Jeffrey Epstein e il tycoon da varie tifoserie anglosassoni: inglesi, neozelandesi e australiani. Il rischio è che il presidente venga contestato in mondovisione, incidente che sarebbe ben peggiore dei fischi ricevuti pochi giorni fa al Madison Square Garden di New York, quando ha assistito alla finale di NBA vinta dai New York Knicks. Già lo scorso anno Trump era inoltre stato contestato durante la finale della Coppa del Mondo per club, che si era tenuta sempre al MetLife Stadium di East Rutherford, quando era salito sul palco per premiare il Chelsea.

Le figure istituzionali che hanno consegnato la coppa in passato

Anche se non è usuale, in passato ci sono già stati casi in cui alte figure istituzionali hanno consegnato il trofeo ai vincitori dei Mondiali. Lo fece ad esempio la Regina Elisabetta II nel 1966, quando diede la coppa al capitano dell'Inghiltera Bobby Moore. Così fece anche il re di Spagna Juan Carlos nel 1982, anno in cui vinse l'Italia, quando la consegnò al capitano degli azzurri Dino Zoff.