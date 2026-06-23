Vittoria per 2-1 anche dell'Algeria sulla Giordania. L'Argentina piega l'Austria 2-0: decisiva la doppietta di Messi che diventa il goleador più prolifico nella storia dei Mondiali con 18 reti (superato il record di Klose). In evidenza anche Mbappé, autore di due gol nella sfida vinta dalla Francia 3-0 contro l'Iraq, partita interrotta per due ore causa pioggia
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La Norvegia batte 3 a 2 il Senegal anche grazie a una doppietta di Haaland e con questo risultato ha la certezza matematica di qualificarsi ai sedicesimi. La Francia vince 3-0 una partita lunghissima, interrotta per due ore a causa di un forte temporale per via del protocollo sui fulmini statunitense. Mbappé ha aperto le marcature al 14', durante l'intervallo la lunga sospensione, la ripresa alle 2 italiane per gli altri due gol francesi: ancora Mbappé al 54' e Dembélé al 66'. Vitttoria anche per l'Argentina che accede ai sedicesimi dopo il 2-0 all'Austra, con Lionel Messi protagonista prima in negativo con un penalty sbagliato, poi in positivo con una doppietta che lo trasforma nel miglior marcatore della storia dei Mondiali, a quota 18. Nella scorsa notte vittoria per 3-1 dell'Egitto contro la Nuova Zelanda. Uruguay fermato sul 2-2 da Capo Verde. Ieri bene la Spagna, vittoriosa per 4-0 contro l'Arabia Saudita, mentre stecca ancora il Belgio, bloccato sullo 0-0 dall'Iran.
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Mondiali 2026, Mbappé e Haaland trascinano Francia e Norvegia: vince anche l'Algeria
Sono tre i match dei Mondiali che sono andati in scena nel corso della notte italiana, compresa l'appendice di Francia-Iraq, ripresa dopo due ore di interruzione a causa di un forte temporale per via del protocollo sui fulmini statunitense. I transalpini si sono imposti con un netto 3-0, mentre nell'altra partita del girone la Norvegia ha avuto maglio sul Senegal per 3-2. Ora entrambe le squdare comandano il proprio girone a punteggio pieno e, certe del passaggio ai sedicesimi, si affronteranno nell'ultima giornata per il primato. Nella sfida che ha chiuso il programma l'Algeria ha superato la Giordania per 2-1.
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Giordania-Algeria 1-2
L'Algeria ha superato 2-1 in rimonta la Giordania nella seconda partita partita del gruppo J che si è disputata a San Francisco. Le reti sono state realizzate da Al-Rashdan al '36 per la Giordania e da Benbouali al '68 e da Gouiri all''82 per l'Algeria.
Norvegia-Senegal 3-2
La Norvegia ha battuto 3-2 il Senegal in una partita del gruppo I dei Mondiali di calcio 2026, che si è giocata a New York. Le reti sono state realizzate da Pedersen al '42, e da Haaland al '47 e al '57 per gli scandinavi, da Sarr al '52 e al '90+2 per gli africani. Con questo risultato la Norvegia si è qualificata ai sedicesimi di finale.