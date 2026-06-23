Sono tre i match dei Mondiali che sono andati in scena nel corso della notte italiana, compresa l'appendice di Francia-Iraq, ripresa dopo due ore di interruzione a causa di un forte temporale per via del protocollo sui fulmini statunitense. I transalpini si sono imposti con un netto 3-0, mentre nell'altra partita del girone la Norvegia ha avuto maglio sul Senegal per 3-2. Ora entrambe le squdare comandano il proprio girone a punteggio pieno e, certe del passaggio ai sedicesimi, si affronteranno nell'ultima giornata per il primato. Nella sfida che ha chiuso il programma l'Algeria ha superato la Giordania per 2-1.