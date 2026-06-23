La Francia ha sconfitto 3-0 l'Iraq nel match iniziato alle 23 e protrattosi per molte ore a Philadelphia dopo l'interruzione per il pericolo fulmini. Le reti sono state realizzate da Mbappé al 14' e al 53', e da Dembelé al 65'. L'incontro è stato sospeso alla fine del primo tempo e per circa due ore a causa di un temporale che si è abbattuto nella zona e che ha costretto gli organizzatori a evacuare lo stadio per sicurezza.

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