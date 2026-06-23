Introduzione
Sono tre i match dei Mondiali che sono andati in scena nel corso della notte italiana, compresa l'appendice di Francia-Iraq, ripresa dopo due ore di interruzione a causa di un forte temporale per via del protocollo sui fulmini statunitense (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). I transalpini si sono imposti con un netto 3-0, mentre nell'altra partita del girone la Norvegia ha avuto maglio sul Senegal per 3-2. Ora entrambe le squdare comandano il proprio girone a punteggio pieno e, certe del passaggio ai sedicesimi, si affronteranno nell'ultima giornata per il primato. Nella sfida che ha chiuso il programma l'Algeria ha superato la Giordania per 2-1
Quello che devi sapere
Un super Mbappé trascina la Francia dopo lo stop per fulmini
La Francia ha sconfitto 3-0 l'Iraq nel match iniziato alle 23 e protrattosi per molte ore a Philadelphia dopo l'interruzione per il pericolo fulmini. Le reti sono state realizzate da Mbappé al 14' e al 53', e da Dembelé al 65'. L'incontro è stato sospeso alla fine del primo tempo e per circa due ore a causa di un temporale che si è abbattuto nella zona e che ha costretto gli organizzatori a evacuare lo stadio per sicurezza.
Norvegia ai sedicesimi grazie alla nuova dopietta di Haaland
Nell'altra sfida del Gruppo I, giocata a New York, la Norvegia ha battuto 3-2 il Senegal. Le reti sono state realizzate da Pedersen al 42', e da Haaland al 47' e al 57' per gli scandinavi, da Sarr al 52' e al 90'+2 per gli africani. Con questo risultato la Norvegia si è qualificata ai sedicesimi di finale.
Primi tre punti dell'Algeria in rimonta sulla Giordania
Infine, a completare il panorama di giornata è arrivata la vittoria dell'Algeria, che ha superato 2-1 in rimonta la Giordania nella seconda partita partita del gruppo J, disputata a San Francisco. Le reti sono state realizzate da Al-Rashdan al 36' per la Giordania e da Benbouali al 68' e da Gouiri all'82' per l'Algeria.
Oggi in programma le ultime quattro gare della seconda giornata
Oggi sono quattro le gare in programma, chiamate a completare la seconda giornata della prima fase, in attesa che da domani si completi il quadro definitivo delle squadre qualificate ai sedicesimi. Si comincia alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, valida per il Gruppo K. Alle 22 la sfida più attesa di giornata è quella per il Gruppo L tra Inghilterra e Ghana, mentre nella notte italiana sono previste Panama-Croazia all'1 e Colombia-Repubblica democratica del Congo alle 4.