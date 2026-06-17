Il padre ucciso da Al-Qaeda, il fratello maggiore rapito e mai ritrovato. L'attaccante iracheno, autore di una rete a suo modo storica ai mondiali di calcio, sta facendo parlare di sè dopo che prima dell'inizio della rassegna era stato fermato per sette ore prima di poter avere accesso al suolo americano

Ha vissuto importanti tragedie a livello personale ma, a suo modo, è riuscito a segnare la storia del suo Paese. Aymen Hussein è stato il calciatore che, nella sfida inaugurale del suo Iraq contro la Norvegia ai Mondiali 2026, ha segnato il secondo gol nella storia della competizione per il suo Paese. E' successo nel pur sfortunato 4-1 contro Haaland (autore di un doppietta) e compagni nella fase a gironi del gruppo I.

Lo stop degli Usa

Hussein aveva fatto parlare di sè proprio alla vigilia del torneo che si sta svolgendo in Usa, Messico e Canada (LE NEWS LIVE). Unitamente al fotografo ufficiale della nazionale dell'Iraq, Talah Salah, a cui era stato negato l'ingresso negli Stati Uniti, anche l'attacante Hussein era stato trattenuto prima di entrare nel Paese americano per sette ore, prima di essere rilasciato. Le autorità degli Usa, in quella circostanza, avevano confermato che due componenti della delegazione irachena sono stati soggetti a "ulteriori ispezioni" per verificare le loro informazioni e "determinare la loro ammissibilità". I controlli, avevano, aggiunto rientrano nei compiti di routine delle autorità per l'immigrazione.