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Mondiali 2026, Argentina-Algeria 3-0: tripletta di Messi. LIVE

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©IPA/Fotogramma

L'Argentina ha battuto 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi (Gruppo J) dei Mondiali di calcio 2026. Le reti sono tutte del capitano Lionel Messi. Anche la Norvegia ha battuto 4-1 l'Iraq nella prima giornata della fase a gironi. La nazionale scandinava guida il Gruppo I davanti alla Francia, che ha battuto 3-1 il Senegal (terzo)

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L'Argentina ha battuto 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi (Gruppo J) dei Mondiali di calcio 2026. Le reti sono tutte del capitano Lionel Messi (17', 60' e 76'), diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del mondo, eguagliando il record di 16 gol detenuto dal tedesco Miroslav Klose. Anche la Norvegia ha battuto 4-1 l'Iraq nella prima giornata della fase a gironi (Gruppo I) dei Mondiali di calcio 2026. La nazionale scandinava guida il Gruppo I davanti alla Francia, che ha battuto 3-1 il Senegal (terzo). 

Alle 6 ora italiana Austria-Giordania. Appuntamento alle 19 con Portogallo-Repubblica Democratica del Congo e alle 22 con Inghilterra-Croazia. (TUTTO IL CALENDARIO E LE CLASSIFICHE DI TUTTI I GIRONI).

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Iraq-Norvegia 1-4

La Norvegia ha battuto 4-1 l'Iraq nella prima giornata della fase a gironi (Gruppo I) dei Mondiali di calcio 2026.    Al Boston Stadium di Foxborough in Massachusetts, gli scandinavi passano in vantaggio con Erling Haaland al 29'. Dieci minuti dopo arriva il pareggio di Ayman Hussein. Al 43' è di nuovo Haaland a portare avanti la Norvegia, che nella ripresa allunga con Leo Skiri Ostigard (76') e con Kristian Thorstvedt in pieno recupero (97').    La nazionale scandinava guida il Gruppo I davanti alla Francia, che ha battuto 3-1 il Senegal (terzo).

Messi primo giocatore della storia a giocare 6 volte il torneo

L'argentino Lionel Messi è diventato a 38 anni il primo giocatore nella storia a partecipare a un sesto Mondiale di calcio, scendendo in campo dal primo minuto nella partita contro l'Algeria valida per il torneo 2026 e in corso a Kansas City.    Dopo Messi un altro gigante del calcio, Cristiano Ronaldo, si appresta a fare lo stesso con il Portogallo, che affronterà la Repubblica democratica del Congo stasera a Houston.

Tripletta all'Algeria, Messi eguaglia record gol di Klose in Coppa del mondo

L'argentino Lionel Messi, autore di una tripletta contro l'Algeria ai Mondiali di calcio del 2026, è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del mondo, eguagliando il record di 16 gol detenuto dal tedesco Miroslav Klose.    La leggenda argentina, alla sua 200ma partita ufficiale con la maglia dei campioni del mondo in carica, l'Albiceleste, è diventato anche a 38 anni il primo giocatore nella storia a partecipare a un sesto Mondiale, avendo preso parte a tutte le edizioni dal 2006.

Argentina-Algeria 3-0

L'Argentina ha battuto 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi (Gruppo J) dei Mondiali di calcio 2026. Le reti sono tutte del capitano Lionel Messi (17', 60' e 76').

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epa12465178 Manchester United manager Ruben Amorim looks on ahead of the English Premier League match between Liverpool FC and Manchester United, in Liverpool, Britain, 19 October 2025. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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