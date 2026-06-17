Mondiali 2026, Argentina-Algeria 3-0: tripletta di Messi. LIVE

L'Argentina ha battuto 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi (Gruppo J) dei Mondiali di calcio 2026. Le reti sono tutte del capitano Lionel Messi (17', 60' e 76'), diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del mondo, eguagliando il record di 16 gol detenuto dal tedesco Miroslav Klose. Anche la Norvegia ha battuto 4-1 l'Iraq nella prima giornata della fase a gironi (Gruppo I) dei Mondiali di calcio 2026. La nazionale scandinava guida il Gruppo I davanti alla Francia, che ha battuto 3-1 il Senegal (terzo).

Alle 6 ora italiana Austria-Giordania. Appuntamento alle 19 con Portogallo-Repubblica Democratica del Congo e alle 22 con Inghilterra-Croazia. (TUTTO IL CALENDARIO E LE CLASSIFICHE DI TUTTI I GIRONI).

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