Mondiali, scommette un milione sulla vittoria della Spagna e perde

L'esito della partita sembrava scontato, ma il pareggio tra le due squadre ha ribaltato le aspettative facendo perdere al tifoso tutti i soldi investiti su Polymarket. La piattaforma permette agli utenti di scommettere mantenendo l'anonimato, sia sugli eventi sportivi che su guerre, catastrofi naturali ed elezioni

Il pareggio, un risultato storico per Capo Verde, ha impedito al tifoso di vincere i soldi investiti su Polymarket, la piattaforma di prediction market più grande al mondo che trasforma scommesse anonime in vincite miliardarie. La mancata vittoria della Spagna sulla nazionale esordiente ai Mondiali ha dunque causato un'enorme perdita di denaro al tifoso che aveva scommesso quasi 1 milione di euro. A fronte di un possibile guadagno netto di circa 86.875 dollari, se la squadra fosse riuscita a primeggiare. Una cifra che, in ogni caso, non si avvicina minimamente a quanto investito. A rendere nota la vicenda è stata la stessa Polymarket con un post su X, che è diventato rapidamente virale per l'entità della puntata e l'esito inaspettato di una partita che sembrava già scritta.

Su Polymarket gli utenti possono scommettere con l'anonimato

Dall'inizio dei Mondiali, grazie ai post della piattaforma su X, sappiamo che l'episodio non è un caso isolato. In molti stanno infatti investendo ingenti somme di denaro su eventi singoli che sulla carta appaiono semplici e che, alla fine, si rivelano deleteri per le tasche dei giocatori. La piattaforma funziona come una borsa delle previsioni, dove gli utenti possono scommettere senza dover inserire il proprio nome reale. Ed è proprio questa la chiave del successo di Polymarket, perché l'anonimato è uno dei motivi per cui si scommette anche su eventi che non sono sportivi, comprese guerre, rapimenti, catastrofi naturali, morti e matrimoni.