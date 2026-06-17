La squadra ha avvistato l'animale durante il ritiro nel centro sportivo di Wake Forest University, nella Carolina del Nord, ma non è la prima volta che succede a una squadra del torneo. Anche Svizzera e Norvegia si erano infatti trovate a fare i conti con il timore di incorrere in rettili pericolosi

Il capitano: "Stiamo cercando di essere prudenti"

In conferenza stampa, Kimmich ha raccontato ai giornalisti di aver visto un serpente "velenoso" durante l'allenamento con i compagni di squadra. "Quindi - ha denunciato il capitano - se vieni morso, devi andare in ospedale. Non penso che si muoia, ma è sicuramente pericoloso. Se calpesti un animale di questo genere, le cose possono finire molto male”. "In Germania - ha continuato Kimmich - "ho l’impressione che non ci siano così tanti animali pericolosi", perciò "stiamo cercando di mantenere le distanze ed essere prudenti“.