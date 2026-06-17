Mondiali, allarme serpenti velenosi. Il capitano della Germania: "Ne abbiamo visto uno"Sport
La squadra ha avvistato l'animale durante il ritiro nel centro sportivo di Wake Forest University, nella Carolina del Nord, ma non è la prima volta che succede a una squadra del torneo. Anche Svizzera e Norvegia si erano infatti trovate a fare i conti con il timore di incorrere in rettili pericolosi
Ai Mondiali 2026 si torna a parlare di rettili. Il capitano della Germania, Joshua Kimmich, ha infatti denunciato l'avvistamento di un serpente velenoso durante gli allenamenti. La squadra si trova in ritiro nel centro sportivo di Wake Forest University, nella Carolina del Nord.
Il capitano: "Stiamo cercando di essere prudenti"
In conferenza stampa, Kimmich ha raccontato ai giornalisti di aver visto un serpente "velenoso" durante l'allenamento con i compagni di squadra. "Quindi - ha denunciato il capitano - se vieni morso, devi andare in ospedale. Non penso che si muoia, ma è sicuramente pericoloso. Se calpesti un animale di questo genere, le cose possono finire molto male”. "In Germania - ha continuato Kimmich - "ho l’impressione che non ci siano così tanti animali pericolosi", perciò "stiamo cercando di mantenere le distanze ed essere prudenti“.
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Anche Svizzera e Norvegia hanno dovuto fare i conti con i rettili
Un episodio simile si era già verificato nel quartier generale della Svizzera negli Stati Uniti, che ospita il ritiro della Nazionale. La squadra si allena infatti nella struttura della San Diego Jewish Academy, su un campo adiacente a una "snake area", chiamata così per la presenza di serpenti a sonagli, abbastanza diffusi in California. La Norvegia, invece, si trova in ritiro a Greensboro, nella Carolina del Nord, dove c'è un'alta concentrazione di serpenti Copperhead, potenzialmente molto pericolosi.