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Mondiali di calcio, da Maradona a Messi: ecco i giocatori con più gol in assoluto

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Ansa / Getty

A guardare questa classifica si può solo restare a bocca aperta. Da Diego Armando Maradona a Pelè, da Cristiano Ronaldo a Messi. Senza dimenticare Roberto Baggio o Miro Klose. Sono i bomber che, in assoluto, hanno messo a referto più reti in una fase finale di un mondiale di calcio. E la vetta sta quasi per essere riscritta. 

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