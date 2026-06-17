Mondiali di calcio, da Maradona a Messi: ecco i giocatori con più gol in assoluto
A guardare questa classifica si può solo restare a bocca aperta. Da Diego Armando Maradona a Pelè, da Cristiano Ronaldo a Messi. Senza dimenticare Roberto Baggio o Miro Klose. Sono i bomber che, in assoluto, hanno messo a referto più reti in una fase finale di un mondiale di calcio. E la vetta sta quasi per essere riscritta.
- Nell'elenco dei calciatori che hanno segnato più gol nelle fasi finali di un mondiale di calcio ci sono giocatori che hanno fatto la storia di questo sport e che rappresentano, di fatto, l'olimpo del calcio all time. Tra loro, seppur fuori dalla top ten, c'è anche Diego Armando Maradona che si è fermato a quota 8, stesso score di Rudi Voller e Rivaldo, ad esempio. Ma anche di Neymar e Kane che però possono ancora incrementare il loro bottino.
- A quota otto c'è anche CR7, leader assoluto del Portogallo che si presenta ai nastri di partenza del mondiale 2026 per arrivare fino in fondo. Il capitano dei lusitani può aumentare le statistiche ed avvicinarsi a mostri sacri del calcio di sempre in fatto di gol messi a referto in una rassegna iridata.
- Con 16 presenze e 9 gol alle fase finali dei mondiali c'è anche Roberto Baggio a far parte di questo ristretto gruppo di campioni. Il campione azzurro è stato protagonista assoluto ad Usa '94, mancando solo il rigore nella finale col Brasile. A quota 9 ci sono calciatori del calibro di Uwe Seeler (21 presenze), Jairzinho (16 presenze), Paolo Rossi (14 presenze), David Villa (12 prsesenze), Vavà (10 presenze), Bobo Vieri (9 presenze), Eusebio (6 presenze).
- A quota 10 reti c'è un altro dei simboli più fulgidi del calcio argentino: Gabriel Omar Batistuta. A lungo anche nel campionato italiano, ha siglato quel numero di gol ai mondiali in 12 presenze. Sempre a 10 ci sono Lato (20 presenze), Muller (19 presenze), Cubillas (13 presenze), Lineker (12 presenze) e Rahn (10 presenze).
- A 12 reti in 14 presenze c'è un autentico monumento del calcio mondiale: Pelè. La sua impronta anche e soprattutto nei mondiali è stata indelebile per il Brasile. Prima di lui, a quota 11, ci sono in classifica anche il tedesco Klinsmann (17 presenze) e l'ungherese Kocsis (5 presenze).
- La doppietta nella gara inaugurale della Francia ai mondiali 2026 ha portato Kylian Mbappè a raggiungere la considerevole quota di 14 gol in 15 presenze. Dato che, ovviamente, potrà essere ritoccato al rialzo anche viste le velleità di vittoria dei transalpini nella rassegna in Usa, Canada e Messico. A 14 c'è anche il tedesco Gerd Muller (13 presenze), mentre a 13 gol c'è un altro francese: è Just Fontaine, con 6 presenze.
- Il Brasile annovera in questa particolare classifica diversi campioni di livello assoluto. Tra loro c'è senza dubbio Luis Nazario da Lima, più semplicemente "Ronaldo il fenomeno". Con la casacca verdeoro ha collezionato 15 gol in 19 presenze durante le fasi finali dei mondiali di calcio.
- Ha letteralmente incantato all'esordio nei mondiali 2026, segnando tre reti all'Algeria. L'Argentina, come il Brasile, vanta una serie importante di campioni incredibili e tra loro c'è senza alcun dubbio Lionel Messi. E' arrivato a 16 reti in 27 presenze, ma è ad un passo dal diventare il marcatore più prolifico di sempre.
- Ad oggi, con meno presenze di Messi (24) e 16 reti totali, Miroslav Klose è il re di questa speciale classifica. Il tedesco rimane nella storia per aver trascinato la Germania a suon di gol, ma è ormai ad un passettino solamente dall'essere scavalcato. Il suo nome, però, resterà a lungo nell'olimpo.