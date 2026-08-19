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Arrestato un cittadino ucraino in Croazia: è sospettato del sabotaggio del Nord Stream

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La procura federale tedesca ha identificato l'uomo, Vladimir Z., a Pola, in Croazia

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Secondo quanto riportato da Reuters, la procura federale tedesca ha dichiarato che un altro sospettato è stato arrestato in relazione alle esplosioni che hanno danneggiato i gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico il 26 settembre 2022.

Nel comunicato, la procura ha identificato il cittadino ucraino, Vladimir Z., aggiungendo che è stato arrestato a Pola, in Croazia, dalle forze di polizia locali che hanno agito sul mandato di arresto europeo. 

Si legge nelle nota della procura che Vladimir Z., subacqueo di formazione, è "fortemente sospettato di aver provocato un'esplosione nell'ambito di un gruppo organizzato, di aver commesso un atto di sabotaggio anticostituzionale e di aver distrutto un'infrastruttura".

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