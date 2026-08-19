Re Carlo arriva in Scozia, vacanze estive al castello di Balmoral FOTO

Il sovrano è arrivato ieri nella residenza estiva della Royal Family, accolto dalla Balaclava Company, la guardia d’onore del Royal Regiment of Scotland. Molti civili si sono schierati all’ingresso della tenuta per salutare il re che si è fermato a parlare e a stringere la mano ad alcuni di loro. Ancora i programmi di Carlo non sono noti: potrebbe fermarsi a Balmoral per alcuni giorni ed essere anche raggiunto dalla famiglia del figlio William