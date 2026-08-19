Re Carlo arriva in Scozia, vacanze estive al castello di Balmoral FOTO

Re Carlo arriva in Scozia, per il sovrano vacanze estive al castello di Balmoral. FOTO
Il sovrano è arrivato ieri nella residenza estiva della Royal Family, accolto dalla Balaclava Company, la guardia d’onore del Royal Regiment of Scotland. Molti civili si sono schierati all’ingresso della tenuta per salutare il re che si è fermato a parlare e a stringere la mano ad alcuni di loro. Ancora i programmi di Carlo non sono noti: potrebbe fermarsi a Balmoral per alcuni giorni ed essere anche raggiunto dalla famiglia del figlio William
- Re Carlo è arrivato in Scozia per le vacanze estive. Il sovrano d’Inghilterra si è concesso alcuni giorni di riposo tra un impegno istituzionale e un altro, ritirandosi al castello di Balmoral, tenuta estiva della Royal Family.
- Al suo arrivo, il sovrano è stato accolto da una guardia d’onore del Royal Regiment of Scotland.
- Sceso dall’auto, Carlo III che ha anche il titolo di colonnello in capo del reggimento, ha passato in rassegna i soldati della compagnia Balaklava, 5° battaglione.
- Il battaglione, fornito dal reggimento reale scozzese, ha assunto a luglio l’incarico di guardia reale e, in quanto tale, resterà a Balmoral fino a ottobre.
- Ad accogliere il re al suo arrivo a Balmoral c’erano anche molti civili.
- Le persone si sono radunate ai cancelli del castello nella speranza di salutare il sovrano: Carlo si è fermato a parlare e a stringere la mano ad alcuni di loro.
- Re Carlo si è intrattenuto qualche minuto anche con il caporale Cruachan IV: un simpatico pony delle Shetland diventato la mascotte del reggimento. L’animale sfilava con il suo addestratore, il caporale Rory Stewart.
- Al comando della Balaklava Company c’è il maggiore Tommy Blair: "Accogliere Sua Maestà il Re a Balmoral è un enorme privilegio per la Balaklava Company”, ha detto l’ufficiale alla BBC.
- Per il suo arrivo a Balmoral, il sovrano ha indossato l'abito formale caratteristico della Scozia. Fin da giovane, Re Carlo ha voluto onorare la tradizione del kilt scozzese durante le sue visite nel Paese. Quello che indossa è un tartan creato appositamente per lui, con i toni del verde, del blu e del rosso.