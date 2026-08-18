A pochi giorni dall'anniversario della morte di Lady D, morta il 31 agosto 1997, il fratello ha deciso di mettere per iscritto tutti i suoi pensieri e ricordi "piuttosto che sopportare il disagio di rileggere le opinioni altrui, molte delle quali basate su falsità che si sono consolidate nel tempo". Il conte Charles parla di Diana partendo dall'infanzia fino ai giorni successivi alla morte nel libro definito "straordinariamente commovente" dall'editore inglese Bunyard ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

“Voglio sfatare le falsità” su Diana e “dire la verità” su di lei. Charles Spencer, IX Conte Spencer ed ex cognato del re Carlo III, ha deciso di mettere per iscritto tutta la vita della sorella: tutti i suoi ricordi, i pensieri e i racconti su una delle figure più amate della Royal Family britannica. E lo fa con un libro intitolato “The Swan Song. Diana, My Sister” che uscirà nelle librerie il 22 settembre. In copertina un'elegante fotografia in bianco e nero di Diana.

Lady D dall’infanzia alla morte "Con il trentesimo anniversario della tragica morte di Diana alle porte (il 31 agosto 1997, ndr), sono stato nuovamente sommerso da richieste di interviste su mia sorella", ha detto il conte Spencer. "Questo - ha aggiunto - mi ha convinto a mettere per iscritto i miei pensieri e i miei ricordi, una volta per tutte, piuttosto che sopportare il disagio di rileggere le opinioni altrui, molte delle quali basate su falsità che si sono consolidate nel tempo". Nelle pagine del libro trova spazio anche l’infanzia di Lady D: i ricordi del fratello Charles partono dall’inizio della vita di Diana, gli anni spensierati da bambini. Poi il suo matrimonio complicato e infelice durato 15 anni con l'allora Principe di Galles, la separazione, la tragica morte in un incidente automobilistico a Parigi e i giorni successivi. Leggi anche Lady Diana, all'asta la lettera scritta in luna di miele con Re Carlo

Charles Spencer: “Diana personaggio unico e dinamico, pieno d'amore” Pubblicato in tutto il mondo e tradotto in 12 lingue, “il libro ha lo scopo di dire la verità su Diana vista dalla prospettiva di suo fratello, proprio come ho tentato di fare quando ho parlato al suo funerale”, ha raccontato Charles Spencer. “Come nel mio elogio funebre, desidero parlare a nome di Diana e farlo in modo apertamente positivo”, ha aggiunto. “Spero che questo libro possa interessare i molti che ancora custodiscono il ricordo di Diana quando era in vita e sarei felice se coloro che sono troppo giovani per ricordarla nel suo periodo di massimo splendore, dopo averlo letto, sentissero di 'capire' chi fosse veramente: un personaggio unico e dinamico, pieno d'amore, carisma e insicurezza, che ha dato prova di grande tenacia”. Riflettendo sull'eredità di Diana, ha aggiunto che “significa cose diverse per persone diverse, soprattutto per le donne della sua stessa età”, citando ad esempio “un matrimonio infelice” o “disturbi alimentari”. Vedi anche Kate Middleton all'Anzac Day, orecchini di zaffiro in omaggio a Lady D