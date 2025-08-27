Gb, aperta la capsula del tempo di Lady Diana con una sua foto e un cd

È stata riaperta la capsula del tempo preparata dalla principessa Diana nel 1991 al Great Ormond Street Hospital di Londra. Doveva restare chiusa per secoli ma, a causa dei lavori per un nuovo padiglione oncologico, è stata riportata alla luce a distanza di circa 35 anni
Una foto di Lady Diana, un cd di Kylie Minogue e una vecchia copia del Times. Sono alcuni degli oggetti riemersi dalla capsula del tempo che la principessa, insieme a due bambini, aveva contribuito a preparare nel 1991 al Great Ormond Street Hospital di Londra. La scatola di legno rivestita di piombo, pensata per restare sepolta per secoli, è stata invece riportata alla luce e aperta a distanza di poco più di trent’anni, perché proprio nell’area in cui era stata sotterrata sorgerà un nuovo padiglione oncologico.
I simboli degli anni ’90 scelti da Lady Diana
La “time capsule” era stata sigillata in occasione della posa della prima pietra del Variety Club Building, uno degli edifici del centro pediatrico inaugurato nel 1994. Gli oggetti al suo interno erano stati selezionati dalla principessa insieme ai due bimbi per rappresentare la vita negli anni '90, ancor di più in un anno, il 1991, segnato da grandi eventi come la fine della Guerra Fredda con la dissoluzione dell'Unione Sovietica e la prima guerra del Golfo. Oltre alla fotografia della principessa e al cd della popstar australiana, nella capsula erano stati inseriti anche una mini tv portatile, una calcolatrice ad energia solare e un passaporto. Scomparsa nel 1997 nel tragico incidente del tunnel dell’Alma a Parigi, Lady Diana era allora madrina e volontaria molto attiva del Great Ormond Street Hospital.
