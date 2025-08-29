Esplora tutte le offerte Sky
Il 31 agosto 1997 moriva tragicamente Lady Diana, la sua storia: dal matrimonio alla morte

Mondo fotogallery
11 foto
©Getty

La giovinezza, il matrimonio naufragato con l’attuale re Carlo d'Inghilterra, la maternità, il suo impegno nel sociale: ecco le principali tappe della vita di Diana Spencer. Nata l'1 luglio 1961, appartenente a una delle più antiche e importanti famiglie britanniche, la principessa morì all'età di 36 anni - il 31 agosto 1997 - in un incidente stradale a Parigi

