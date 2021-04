John Travolta e Lady Diana: l’attore racconta i dettagli dell'incontro

L'attore americano ( FOTO ) ha recentemente ricordato uno dei momenti che tutti noi ancora oggi abbiamo impresso nella mente, l'incontro con la principessa Diana nel novembre del 1985 alla Casa Bianca . Il principe Carlo e sua moglie si trovavano a Washington in occasione della visita ufficiale all'allora coppia presidenziale Ronald e Nancy Regan. Nessuno, figuriamoci il diretto interessato, può dimenticare la scena avvenuta durante la festa organizzata dalla First Lady e dal Presidente. La principessa Diana si trova al centro della sala con il ballerino de La febbre del sabato sera. L'immagine di quel ballo si è trasformata in una delle foto più iconiche di quegli anni.

le parole di john travolta

approfondimento

Come riportato alla rivista Esquire Mexico, John Travolta non nasconde l'emozione: "Era mezzanotte, mi sono avvicinato a lei, le ho toccato il gomito e l'ho invitata a ballare. Lei si è girata e mi ha fatto quel sorriso accattivante, un po' triste, e ha accettato il mio invito. Ed eccoci lì, a ballare insieme come se fosse una favola. Chi avrebbe mai potuto immaginare che una cosa del genere sarebbe accaduta un giorno? È impresso nella mia memoria come un momento magico e molto speciale”.

Una scena e un abito passati alla Storia

Quel ballo scatenato tra il divo e una delle donne più amate e fotografate dalla stampa, passa alla storia. Così come l'abito da lei indossato. Lady D sfoggia un modello da sera firmato Victor Edelstein, raffinato, elegante e se vogliamo anche piuttosto sensuale per una principessa. Ma non per una principessa d'altri tempi e sopra le righe come lei. Le spalle scoperte dell'outfit adornato da un girocollo in zaffiri e perle, è come sappiamo, andato all'asta per volere della stessa Diana.