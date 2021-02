5/18

Nel film Diana & Me, del 1997, in realtà Lady D non compare, ma l'intera vicenda è incentrata sulla sua omonima Diana Spencer, interpretata da Toni Collette, che dall'Australia viaggia fino a Londra nella speranza di incontrare la principessa. La sfiora a più riprese, ma di fatto non riesce mai a fare la sua conoscenza. La pellicola era stata girata prima della morte di Diana, ma in seguito al tragico incidente in cui perse la vita è stata aggiornata con alcune sequenze filmate in un secondo momento





Michael J. Fox ricorda l'incontro con Diana alla premiere di Ritorno al futuro