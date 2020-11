Ritorno al futuro, Michael J. Fox ricorda l'incontro con Lady Diana

L’attore ha ricordato in un talk show la premiere mondiale di “Ritorno al Futuro”, un’esperienza vissuta accanto alla principessa

La principessa Diana era così affascinante che ha quasi rovinato una delle anteprime cinematografiche più importanti della carriera di Michael J. Fox. A raccontarlo è stato lo stesso attore, ospite del The Tonight Show di Jimmy Fallon. Presente per aver pubblicato il suo nuovo libro “No Time Like The Future”, il grande protagonista di “Ritorno al Futuro” ha raccontato proprio la prima mondiale del film, avvenuta nel 1985 a Londra. Accanto a lui c’era Lady Diana, una presenza indimenticabile per l’attore: “È vero, è accaduto alla world premiere di Londra. Si è seduta accanto a me e le luci si spengono. Comincia il film e realizzo che sono accanto a Lady Diana a un’allungata di braccio di distanza dal trasformare il tutto in un appuntamento con lei, una cosa già di per sé comica”. Michael J. Fox pensava ci potesse essere qualcuno ma non si aspettava fosse proprio Lady Diana, infatti appena entrato in sala si chiese “chissà se verrà occupata da qualcuno?”

L’incontro alla premiere di “Ritorno al Futuro” approfondimento Michael J. Fox, l’attore di Ritorno al Futuro compie 59 anni La chiacchierata televisiva, avvenuta in streaming per rispettare le disposizioni anti-Covi, continua con il racconto dell’attore del ricordo dell’esperienza vissuta. Michael J. Fox ha spiegato infatti perché la presenza di Lady D è stata così destabilizzante: “Succede che comincia il film e mi scappa la pipì. E per tutto il film me ne sto lì, soffrendo tantissimo. Non posso rivolgerle la parola e non posso alzarmi perché non è consentito darle le spalle. Quindi tutto è andato avanti all’insegna dell’agonia. Poteva diventare la serata più memorabile della mia vita. Ma finì per diventare un vero e proprio incubo”. Nelle ultime settimane il personaggio di Lady Diana (FOTO) è tornato prepotente nelle discussioni social anche e soprattutto per la quarta stagione di “The Crown”, serie incentrata sulla vita di Elisabetta II del Regno Unito e sulla famiglia reale britannica. Ad interpretare la principessa è l’attrice Emma Corrin che al termine delle riprese ha dichiarato: "Amo la Diana che incontriamo all'inizio, è la Diana che nessuno conosce. Sappiamo tutti com'era quando era più grande, ci sono così tante, troppe riprese di lei. Quindi sono rimasta davvero affascinata dall'aver conosciuto la giovane Diana. Adoro così tanto la sua voce. Mi manca davvero. Calca la fine di tutto ciò che dice, il che fa sembrare tutto quello che afferma piuttosto triste".