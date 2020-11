Michael J. Fox torna nei panni Marty McFly nel video di Lil Nas X

A volte ritornano. Ed è un piacere vederli ritornare. Michael J. Fox è infatto ritornato a interpretare Marty McFLy, il mitico protagonista delle Trilogia di Ritorno al futuro . Questa volta l'amatissimo personaggio non è protagonista di un film, ma di uno spot pubblicitario, andato in onda negli States che annuncia l'uscita della canzone Holiday, prossimo singolo del rapper americano Lil Nas X , previsto per il 13 novembre

Il teaser di Lil Nas X è ambientato nel selvaggio west, come l'ultimo capitolo di Ritorno al futuro. Tra cavalli, cowboy e il tradizione avviso " ricercato:vivo o morto", il rapper arriva in una cittadina in sella a un destriero attraverso una sorta di portale.. Po vedamo babbo natale cacciato in malo modo da un saloon, colpevole di aver alzato un po'troppo il gomito. A questo punto Lil Nas X prende il posto di Santa Claus. Mentre inizia a nevicare, il cavallo si trasforma in renna e il musicista si ritrova su una slitta pronta a volare, probabilmente attraverso lo spazio e il tempo. E a questo compare Michael j Fox nei panni di Marty McFly che avverte l'artista con queste assolutamente condvisibili parole: Qualunque cosa tu faccia Nas, non andare nel 2020”.

Dovremo attendere venerdì per scoprire se l'attore sarà protagoista anche della canzone.