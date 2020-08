Il musical su Lady Diana debutterà su Netflix prima che a Broadway

"Diana" sarà disponibile inizialmente per il pubblico online e poi in seguito in teatro, con una mossa che sovverte la procedura tradizionale di diffusione. Il debutto ufficiale sul palco avverrà nel 2021

Il musical "Diana", incentrato sulla figura di Lady Diana, uscirà prima su Netflix e poi nei teatri di Broadway. Il cast infatti si riunirà in un teatro vuoto per mettere in scena lo spettacolo davanti alle telecamere. Così il prodotto finito sarà disponibile online prima ancora che il musical possa svolgersi davanti a un pubblico in carne ed ossa. La data precisa di uscita su Netflix non è stata però annunciata per ora.

ribaltamento delle tradizioni



"Parlo a nome di tutta la compagnia quando dico che non potremmo essere più eccitati di poter finalmente condividere il nostro show con gli amanti del teatro di ogni nazione. Anche se non c'è un surrogato in grado di rimpiazzare lo spettacolo teatrale dal vivo, siamo onorati di essere parte dell'offerta di intrattenimento di qualità fornita da Netflix ai suoi abbonati in tutto il mondo", hanno dichiarato i produttori di "Diana". Solitamente le telecamere entrano in teatro per riprendere gli spettacoli alla fine della tournée e la pubblicazione delle riprese è fatta solo a rappresentazione conclusa. Per "Diana", invece, questo processo tradizionale sarà modificato.

Riprese e protocolli di sicurezza

Il cast lavorerà rispettando i protocolli di sicurezza anti-Covid imposti dalla Actors' Equity Association. Tra le altre cautele, sono previsti test iniziali e ricorrenti per i membri del cast, quarantena per gli attori e igienizzazione e ventilazione dei locali sul retro del palco. "La parte più difficile è mettere in pratica la teoria - ha spiegato Mary McColl, executive director dell'Actors' Equity Association - il lavoro per fornire il posto più sicuro possibile in questo ambiente richiederà la collaborazione di tutti".

"Diana": la trama

"Diana" racconterà gli ultimi anni della ex moglie del principe Carlo, concentrandosi sulla fatica del rendersi indipendente dalla famiglia reale inglese. Ci sono canzoni scritte da Bon Jovi e la sceneggiatura è di Joe DiPietro. A interpretare Lady Diana sarà Jeanna De Waal. L'uscita del musical era prevista a Broadway per i primi giorni di marzo 2020, ma non è mai stato messo in scena a causa della pandemia di Coronavirus. Ora i produttori hanno annunciato che il debutto ufficiale dal vivo, al Longacre Theatre, è fissato per il 25 maggio 2021.