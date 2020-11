Uk, Bbc apre inchiesta su intervista Lady Diana. William: verso verità

A distanza di 25 anni, l’emittente inglese ha dato il via a una nuova indagine indipendente sulla presunta estorsione delle informazioni. Durante la trasmissione l'ex principessa aveva ammesso la propria infedeltà e indicato Camilla come amante di Carlo. Il principe William: “È un passo nella giusta direzione”

L’intervista clamorosa rilasciata nel 1995 da lady Diana al programma Panorama della Bbc, quella in cui parlò del “matrimonio troppo affollato” in cui si era trovata col principe Carlo, è ancora al centro di polemiche a diversi anni di distanza. L'emittente pubblica britannica, infatti, ha fatto partire una nuova indagine indipendente per "arrivare alla verità”.

Le dichiarazioni dell'ex principessa approfondimento Carlo di Windsor: i 72 anni dell'erede al trono Diana, durante il colloquio con Martin Bashir, disse una frase passata alla storia: ”In questo matrimonio eravamo in tre, un po' troppo affollato...", alludendo per la prima volta in pubblico alla relazione del marito, il principe di Galles, con Camilla Parker-Bowles. L’intervista fu seguita da 23 milioni di telespettatori, un record per l'epoca, e diffusa alla vigilia del compleanno del principe ereditario. In quel momento Carlo e Diana erano già separati ma non ancora divorziati. Diana riconobbe la sua infedeltà con il capitano dell'esercito James Hewitt e le sue parole aprirono uno spaccato sulla vita intima della Famiglia reale, scatenando una bufera. Un mese dopo, la regina esortò la coppia a divorziare, passo poi compiuto nel 1996. Appena un anno dopo, il 31 agosto del 1997, Diana sarebbe morta a Parigi.

Il fratello di Diana: “Intervista estorta” approfondimento Coronavirus, principe William contagiato ad aprile Da tempo Earl Spencer, il fratello di Diana, è convinto che la sorella sia stata ingannata, che l'intervista fu in qualche modo estorta: sostiene che Bashir usò estratti conto falsi per dimostrare che due anziani cortigiani venivano pagati dai servizi di sicurezza per spiare la sorella. Ci sarebbero anche altre prove costruite ad hoc per convincere Diana a parlare. "Se non avessi visto questa documentazione, non avrei presentato Bashir a mia sorella", dice oggi Spencer. Anche il principe William, che all'epoca aveva solo 13 anni, chiede chiarezza: "È un passo nella giusta direzione", ha dichiarato. Alle richieste di chiarimenti, il 57enne giornalista Bashir non ha risposto, ufficialmente incapacitato da quattro interventi cardiaci e da complicazioni da Covid19 (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE), contratto nei mesi scorsi.