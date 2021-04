Un gioiello di fidanzamento ricco di storia

Come abbiamo potuto osservare tra le puntate della quarta stagione di The Crown (ora in onda su Netflix e visibile anche su Sky Q), in gran parte dedicate anche al personaggio di Lady D e della sua storia d’amore con il Principe Carlo di Inghilterra, quello di Lady Diana è un anello di fidanzamento con una storia tutta sua. Nelle puntate dedicate alla bellissima Principessa, Emma Corrin porta in scena una giovane donna negli istanti prima del suo celebre matrimonio. In alcuni frame, si vede come, prima di sposarsi, sia stato chiesto a Lady D di scegliere per conto suo l’anello di fidanzamento che avrebbe indossato. E Lady Diana, dando modo di mostrare ancora una volta tutta la sua personalità, decide di non attingere agli scrigni della Corona, ma di indossare qualcosa di nuovo e mai visto alla Corte Reale Inglese, qualcosa che racconti di sé, del suo essere moderna e in un certo senso sopra le righe. La scelta non mancherà di generare polemiche, in quanto in contrapposizione alle norme della Corona che voleva un gioiello unico e inimitabile per ogni nuova coppia di sposi all’altare. Oggi quello stesso anello non è relegato all’esposizione in una teca tra i gioielli reali, ma indossato con fierezza dalla moglie del suo primogenito, il Principe William.