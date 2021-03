Spencer, la foto di Kristen Stewart per il film su Lady Diana

È impressionante la somiglianza tra l’attrice e Lady D nello scatto postato poche ore fa sul profilo Instagram del magazine statunitense Variety. Ecco l’immagine che ritrae la Stewart sul set del film di Pablo Larrain. Impeccabile in tutto, dall’anello ai capelli, dagli orecchini al look fino a quello sguardo così bello, dolce ed elegantemente triste che ha reso la principessa Diana un’icona immortale

È uscita una nuova foto che ritrae Kristen Stewart in versione Lady Diana, con abiti e look di scena per il film Spencer di cui è protagonista. Nello scatto postato poche ore fa sul profilo Instagram del magazine statunitense Variety la somiglianza tra l’attrice e la principessa è impressionante.



Dall’anello ai capelli, dagli orecchini al look bon-ton composto da dolcevita e giacca in tweed multicolore fino ad arrivare a quello sguardo così bello, dolce e infinitamente triste che ha reso la principessa Diana un’icona immortale, tutto è ineccepibile in questa foto. Non osiamo immaginare la stretta al cuore che William e Harry avranno avuto (o avranno, nel caso non sia stata ancora intercettata da loro questa foto) vedendo lo scatto.

Il film Spencer

approfondimento Spencer, la trasformazione di Kristen Stewart in Lady Diana FOTO Icona della cultura pop nonché simbolo di una femminilità coraggiosa, pronta a tutto per amore della libertà e per amore (punto), Diana Spencer è una delle personalità più celebri del Novecento.

Ad avere l’onore (e l’onere, vista la responsabilità massima) di interpretarla sul grande schermo sarà Kristen Stewart.

È lei la protagonista di Spencer, il film di Pablo Larrain (già regista del biopic Jackie in cui Natalie Portman ha interpretato la moglie dell’allora Presidente John Fitzgerald Kennedy) che racconta la storia di Lady Diana e del weekend decisivo, quello in cui scelse di cambiare vita, dicendo addio a quella Royal Family che le è sempre stata stretta. A vestire i panni del Principe Carlo sarà invece Jack Farthing, celebre nel ruolo del cattivo George Warleggan della serie televisiva britannica Poldark, andata in onda dal 2015 al 2019.

“Dicembre 1991: il matrimonio del principe e della principessa del Galles è ormai alla fine, le relazioni tra i due sono diventate freddissime. Sebbene abbondino le voci di tradimento e di divorzio, ai due è ordinato di mostrarsi ancora in pace durante le festività natalizie a Sandringham. C’è mangiare e bere, sparare e cacciare. Diana conosce il gioco. Ma quest’anno le cose saranno molto diverse”, queste le parole del regista Pablo Larrain e della produzione circa l’attesissima pellicola.