Principe Harry: "Bevevo per non pensare alla morte di mia madre"

Il Principe Harry è tornato ad attaccare i media e ha raccontato la sofferenza nel suo momento più buio, tra i 28 e i 32 anni, quando ha fatto uso di droghe e alcol per non sentire la sofferenza legata alla morte della madre. Il secondogenito di Lady Diana e del Principe Carlo ha denunciato che le cattive pratiche della stampa sono ancora diffuse e ha accolto con favore l'indagine che ha rivelato come il giornalista Martin Bashir della Bbc avesse estorto con una trappola la famosa intervista alla madre sul fallimento del suo matrimonio. Nel documentario "The Me You Can't See" ha invece raccontato le difficoltà affrontate dopo la morte della Principessa Diana e i tentativi di soffocare il dolore.