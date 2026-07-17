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La regina Camilla compie 79 anni, la sovrana celebrata con un nuovo ritratto. FOTO

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@theroyalfamily via Instagram

La foto è stata scattata a Hillsborough Castle, residenza reale vicino a Belfast, dal fotografo ufficiale di Getty per la Royal Family, Chris Jackson. La sovrana è sorridente in un lungo abito blu acceso

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La regina Camilla spegne 79 candeline. La consorte di Re Carlo III oggi festeggia il compleanno e la Casa Reale britannica, per omaggiarla, ha condiviso un nuovo ritratto ufficiale della sovrana sorridente. La stessa immagine è stata diffusa sui social da vari membri della Royal Family che hanno scritto i loro auguri per Camilla. 

Lo scatto

La foto, opera del fotografo ufficiale della famiglia reale britannica per Getty, Chris Jackson, è stata scattata il mese scorso a Hillsborough Castle, residenza reale vicino a Belfast, durante una visita di Carlo e Camilla in Irlanda del Nord. La regina indossa un abito lungo blu acceso: elegante il dettaglio della spilla a forma di farfalla sul petto. 

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L'impegno sociale

Per Camilla questo nuovo anno sarà, sulla scia del precedente, distinto dal rinnovato impegno della regina che, da sempre, lavora a favore dell'alfabetizzazione e della promozione della lettura di libri fra i bambini del Regno. Come dichiarato da Buckingham Palace, un progetto che sta molto a cuore a Camilla è un'edizione speciale di un volume per l'infanzia della scrittrice Katherine Rundell che sarà diffuso a Natale a cominciare dalle scuole e dalle biblioteche. Ogni copia conterrà un messaggio personale della regina, che lo descrive come "un'opera fantasy brillante che vi farà conoscere una schiera di amici mitici e nemici terrificanti". La regina, tra le altre cose, ha creato un ente benefico Reading Room per promuovere i benefici della lettura.

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©Ansa

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