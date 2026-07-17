La regina Camilla spegne 79 candeline. La consorte di Re Carlo III oggi festeggia il compleanno e la Casa Reale britannica, per omaggiarla, ha condiviso un nuovo ritratto ufficiale della sovrana sorridente. La stessa immagine è stata diffusa sui social da vari membri della Royal Family che hanno scritto i loro auguri per Camilla.

L'impegno sociale

Per Camilla questo nuovo anno sarà, sulla scia del precedente, distinto dal rinnovato impegno della regina che, da sempre, lavora a favore dell'alfabetizzazione e della promozione della lettura di libri fra i bambini del Regno. Come dichiarato da Buckingham Palace, un progetto che sta molto a cuore a Camilla è un'edizione speciale di un volume per l'infanzia della scrittrice Katherine Rundell che sarà diffuso a Natale a cominciare dalle scuole e dalle biblioteche. Ogni copia conterrà un messaggio personale della regina, che lo descrive come "un'opera fantasy brillante che vi farà conoscere una schiera di amici mitici e nemici terrificanti". La regina, tra le altre cose, ha creato un ente benefico Reading Room per promuovere i benefici della lettura.