Kate Middleton con l'abito giallo riciclato al Royal Ascot 2026. FOTO
La principessa di Galles è arrivata con il marito William alla seconda giornata di manifestazione ippica, la più esclusiva e nota per il dress code rigido e per i look (con cappello abbinato) più bizzarri e unici di sempre. Kate ha optato per un abito giallo acceso firmato Roksanda, coordinato a un cappello nella stessa tonalità: un vestito che la principessa aveva già indossato nel 2022 durante il tour in Giamaica e poi a Wimbledon
- Kate Middleton ha catalizzato l’attenzione nella seconda giornata del Royal Ascot, la manifestazione ippica esclusiva che si svolge dal 16 al 20 giugno all'ippodromo di Ascot, nel cuore della campagna del Windsor Great Park, a circa 50 minuti da Londra.
- L’evento ospita illustri scuderie e cavalli campioni del mondo in quella che non è una semplice manifestazione ippica ma anche un’occasione di mondanità per aristocratici e nobili, compresa la royal family al completo. Tra cappelli scultorei, abiti sotto al ginocchio e cappelli a cilindro per gli uomini, al Royal Ascot sfilano i look più memorabili. E la principessa di Galles non è da meno.
- Kate Middleton si è presentata all’evento nella seconda giornata, arrivando in carrozza al fianco del marito ed erede al trono William. La coppia ha fatto così ritorno alla manifestazione dopo due anni di assenza, legata anche alle condizioni di salute della principessa.
- Kate ha sfoggiato un look impeccabile: un abito giallo acceso firmato Roksanda, coordinato a un cappello nella stessa tonalità e completato da gioielli dal forte valore simbolico.
- Ma c’è un dettaglio che non è passato inosservato agli esperti di moda: l’abito indossato dalla principessa di Galles non è nuovo, ma era già stato utilizzato dalla stessa Kate in altre precedenti occasioni. La principessa ha deciso di dare nuova vita al vestito, una versione custom della Brigitte Dress di Roksanda in tonalità marigold yellow, dopo averlo già indossato nel 2022.
- Le occasioni precedenti nelle quali abbiamo già visto l’iconico abito giallo risalgono a quattro anni fa, durante il tour in Giamaica e poi a Wimbledon nello stesso anno. Un vestito che, con il suo colore luminoso e la linea pulita, non passa di certo inosservato.
- Sorriso, trucco semplice e capelli raccolti in una coda: così si era presentata la principessa di Galles a una tappa del suo viaggio in Giamaica, dove si era recata alla fine di marzo 2022 insieme al principe William.
- Stesso abito ma diversi abbinamenti pochi mesi dopo a Wimbledon, a luglio del 2022. In questa occasione Kate Middleton aveva optato per capelli sciolti e grande cappello in paglia a falda larga.
- Tornando al Royal Ascot 2026, la prinipessa non è stata da meno rispetto a tutte le altre signore che, per l'occasione, hanno sfoggiato cappelli importanti. Tono su tono per Kate che ha optato per un raccolto basso che rende giustizia al look impeccabile.