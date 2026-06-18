Kate Middleton con l'abito giallo riciclato al Royal Ascot 2026. FOTO

La principessa di Galles è arrivata con il marito William alla seconda giornata di manifestazione ippica, la più esclusiva e nota per il dress code rigido e per i look (con cappello abbinato) più bizzarri e unici di sempre. Kate ha optato per un abito giallo acceso firmato Roksanda, coordinato a un cappello nella stessa tonalità: un vestito che la principessa aveva già indossato nel 2022 durante il tour in Giamaica e poi a Wimbledon