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Royal Ascot, la manifestazione ippica dell’anno tra dress code e look impeccabili. FOTO

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Il più esclusivo evento di cavalli e scuderie illustri si tiene ogni terza settimana di giugno. Per la Royal Family e tutto il mondo aristocratico è un’occasione per passare giornate di mondanità e sfoggiare i look più incredibili, tra regole ferree e i cappelli più stravaganti di sempre

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Nato a Lisbona il 27 gennaio del 1985, considerato discepolo di Mourinho, ha allenato Braga,...

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epa12465178 Manchester United manager Ruben Amorim looks on ahead of the English Premier League match between Liverpool FC and Manchester United, in Liverpool, Britain, 19 October 2025. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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