Il principe è stato a Londra alcuni giorni e ieri ha lasciato la capitale per andare a Birmingham, dove assisterà alla presentazione dell'edizione 2027 degli Invictus Games. Un viaggio non privo di polemiche, dopo la mancata visita al padre Re Carlo e l’assenza della moglie e dei figli. Meghan Markle potrebbe ancora raggiungere Harry e i tabloid non escludono un incontro dei bambini con il nonno

Prosegue il viaggio del principe Harry nel Regno Unito. Dopo alcuni giorni trascorsi a Londra, il secondogenito di Re Carlo si è spostato a Birmingham. La prima tappa nella città centrale dell’Inghilterra è stata in un ospedale pediatrico di cui Harry è stato co-fondatore. Focus di questi giorni, però, è la presentazione dell'edizione 2027 degli Invictus Games, giochi sportivi per militari invalidi di cui Harry, veterano dell'Afghanistan, è promotore. Il viaggio del principe in Gran Bretagna ha suscitato non poche chiacchiere, complici anche le voci poi smentite secondo le quali tutta la famiglia del Duca, compresa la moglie Meghan e i figli Archie e Lilibet, sarebbe volata insieme a lui a Londra dagli Usa. L’attrice moglie del principe e i due bambini, alla fine, non hanno seguito Harry per presunti timori in merito alla loro sicurezza. I tabloid britannici, però, non escludono che la famiglia possa ricongiungersi proprio in questi giorni a Birmingham.