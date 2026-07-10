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Harry a Birmingham, Meghan Markle potrebbe raggiungerlo con i figli Archie e Lilibet

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Il principe è stato a Londra alcuni giorni e ieri ha lasciato la capitale per andare a Birmingham, dove assisterà alla presentazione dell'edizione 2027 degli Invictus Games. Un viaggio non privo di polemiche, dopo la mancata visita al padre Re Carlo e l’assenza della moglie e dei figli. Meghan Markle potrebbe ancora raggiungere Harry e i tabloid non escludono un incontro dei bambini con il nonno

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Prosegue il viaggio del principe Harry nel Regno Unito. Dopo alcuni giorni trascorsi a Londra, il secondogenito di Re Carlo si è spostato a Birmingham. La prima tappa nella città centrale dell’Inghilterra è stata in un ospedale pediatrico di cui Harry è stato co-fondatore. Focus di questi giorni, però, è la presentazione dell'edizione 2027 degli Invictus Games, giochi sportivi per militari invalidi di cui Harry, veterano dell'Afghanistan, è promotore. Il viaggio del principe in Gran Bretagna ha suscitato non poche chiacchiere, complici anche le voci poi smentite secondo le quali tutta la famiglia del Duca, compresa la moglie Meghan e i figli Archie e Lilibet, sarebbe volata insieme a lui a Londra dagli Usa. L’attrice moglie del principe e i due bambini, alla fine, non hanno seguito Harry per presunti timori in merito alla loro sicurezza. I tabloid britannici, però, non escludono che la famiglia possa ricongiungersi proprio in questi giorni a Birmingham.

Possibile ricongiungimento a Birmingham

Nella città inglese, il principe alloggerà ad Althorp Estate, storica residenza dei conti Spencer, la famiglia di sua madre Diana. Qui, come anticipato dal Telegraph, Meghan, Archie e Lilibet potrebbero arrivare nelle prossime ore. Al momento, però, si tratta solo di voci non confermate. L'entourage dei duchi di Sussex si limita a sottolineare che Meghan "non ha in programma di partecipare ad alcun evento pubblico", dopo aver deciso assieme al marito di disertare con i figli la tappa di Londra per timori legati a insufficienti garanzie di sicurezza. 

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Nessun incontro con Re Carlo

Harry non ha invece soggiornato a Buckingham Palace durante la permanenza a Londra: inizialmente Re Carlo aveva fatto recapitare al figlio l’invito a risiedere a palazzo ed Harry, a detta della Bbc, aveva accettato l’invito. Il suo sì, però, sarebbe arrivato troppo tardi e l’offerta sarebbe stata ritirata. Anche per questo motivo l’atteso incontro tra padre e figlio, che non si vedono dall’ultimo rapido passaggio di Harry dall’Inghilterra nel settembre del 2025, non è mai avvenuto. Così come non si è verificato l’auspicato incontro del re con i suoi nipotini, lontani da 4 anni.

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Harry in Uk visita un ospedale pediatrico a Birmingham. FOTO

Dopo la tappa a Londra, Harry ha fatto visita al reparto di un ospedale pediatrico di cui a suo tempo è stato co-fondatore. Girando tra i reparti, si è soffermato con bambini, genitori, medici e infermieri. A un certo punto, chiacchierando con un piccolo paziente, ha parlato di calcio, confessandosi tifoso dell'Arsenal

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