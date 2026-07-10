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Harry in UK, il duca di Sussex visita un ospedale pediatrico a Birmingham. FOTO

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©Getty

Dopo la tappa a Londra, Harry ha fatto visita al reparto di un ospedale pediatrico di cui a suo tempo è stato co-fondatore. Girando tra i reparti, si è soffermato con bambini, genitori, medici e infermieri. A un certo punto, chiacchierando con un piccolo paziente, ha parlato di calcio, confessandosi tifoso dell'Arsenal

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