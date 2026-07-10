Harry in UK, il duca di Sussex visita un ospedale pediatrico a Birmingham. FOTO
Dopo la tappa a Londra, Harry ha fatto visita al reparto di un ospedale pediatrico di cui a suo tempo è stato co-fondatore. Girando tra i reparti, si è soffermato con bambini, genitori, medici e infermieri. A un certo punto, chiacchierando con un piccolo paziente, ha parlato di calcio, confessandosi tifoso dell'Arsenal
- Il principe Harry ha lasciato Londra per Birmingham, dove ha fatto visita al reparto di un ospedale pediatrico di cui a suo tempo è stato co-fondatore, nell'ambito di un viaggio atteso ma non privo di tensioni che dall'inizio di questa settimana lo vede presente nel Regno Unito
- Durante la permanenza nella città dell'Inghilterra centrale, segnata dalla presentazione dell'edizione 2027 degli Invictus Games, giochi sportivi per militari invalidi di cui il duca di Sussex - veterano dell'Afghanistan - è promotore, Harry è stato ospite della vicina Althorp Estate, storica residenza dei conti Spencer, la famiglia di sua madre Diana
- Chiusa con una cocente sconfitta legale la pagina della causa sulle intercettazioni illecite imputate al Daily Mail, Harry si è mostrato apparentemente sereno nella visita al Birmingham Children's Hospital, per il 20esimo anniversario della fondazione della WellChild Nurse
- Girando tra i reparti, Harry si è soffermato con bambini, genitori, medici e infermieri. A un certo punto, chiacchierando con un piccolo paziente, ha parlato di calcio, confessandosi tifoso dell'Arsenal
- Il bambino si è detto sostenitore dell'Aston Villa, inducendo Harry a citare - seppure en passant - il fratello William, col quale resta ai ferri corti fin dallo strappo dalla famiglia reale segnato nel 2020 dal trasferimento in America: "L'Aston Villa” - ha sorriso - “è la squadra di mio fratello"
- I media intanto rilanciano l'ipotesi che, malgrado i fatti degli ultimi giorni e il pasticcio dell'invito ritirato dalla corte a soggiornare a Buckingham Palace, il secondogenito di re Carlo III e lady D possa ancora incontrare il padre durante questa visita
- Un ncontro per il quale il sovrano 77enne sollecita il suo staff affinché sia reso possibile, stando al Mirror, nella speranza che Harry possa essere ancora essere raggiunto a Birmingham dalla consorte Meghan e dai figlioletti Archie e Lilibet: assenti nella tappa di Londra per timori legati alla loro sicurezza, a dispetto di quanto pianificato in un primo tempo. Il re non vede di persona i nipotini 'americani' dal 2022