Dopo la tappa a Londra, Harry ha fatto visita al reparto di un ospedale pediatrico di cui a suo tempo è stato co-fondatore. Girando tra i reparti, si è soffermato con bambini, genitori, medici e infermieri. A un certo punto, chiacchierando con un piccolo paziente, ha parlato di calcio, confessandosi tifoso dell'Arsenal