Ex Ilva, Urso: "Serve la costituzione di una cordata italiana"

Lo ha sottolineato il ministro delle Imprese e del Made in Italy. Intanto uno sciopero di otto ore per ogni turno è stato indetto per la giornata di oggi proprio all'ex Ilva di Taranto, dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico entro il 28 ottobre e alla vigilia del tavolo tecnico al Mimit
"Dobbiamo accelerare la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi per dare una risposta anche sul piano occupazionale. Abbiamo inoltre convocato le imprese siderurgiche italiane, insieme a Confindustria, Federacciai e Federmeccanica, per rivolgere un nuovo appello alla costituzione di una cordata italiana". Questo il commento del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un'intervista rilasciata al "Quotidiano Nazionale" a proposito dell'ex Ilva.
Il provvedimento della Corte d'Appello di Milano
Urso, poi, ha fatto riferimento al provvedimento della Corte d'Appello di Milano, la quale ha imposto la chiusura dell'area a caldo, innescando di fatto una "bomba sociale", anche perché "le condizioni poste sono considerate tecnicamente impossibili da realizzare in 90 giorni". I commissari, ha riferito ancora il ministro, "saranno quindi obbligati a procedere alla chiusura degli impianti dell'area a caldo. Noi dobbiamo provare a disinnescarla. Per riuscirci servono la massima responsabilità da parte di tutti e azioni immediate: abbiamo pochi giorni di tempo". Per adesso, ha proseguito Urso, "abbiamo convocato una serie di riunioni con tutti gli attori coinvolti. Ovviamente si inizia con i sindacati, domani mattina, come concordato al tavolo di Palazzo Chigi".
Il gruppo indiano
In tutto ciò il gruppo indiano Jindal ha confermato la disponibilità ad acquisire comunque tutti gli impianti nonostante la decisione della Corte d'Appello di Milano sull'area a caldo. Jindal, ha spiegato Urso, "ritiene di poter far fronte alla chiusura dell'area a caldo importando le bramme prodotte dal suo nuovo altoforno in India e garantire così la continuità produttiva degli impianti a valle, al fine di limitare il danno. I commissari stanno valutando la sostenibilità della proposta sotto tutti gli aspetti. Ho chiesto una risposta entro questa settimana", ha concluso.
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Lo sciopero odierno
Intanto uno sciopero di otto ore per ogni turno è stato indetto per la giornata di oggi all'ex Ilva di Taranto, proprio dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico entro il 28 ottobre e alla vigilia del tavolo tecnico al Mimit. Dopo le due ore di assemblea nell'area antistante il consiglio di fabbrica in cui i coordinatori di Fim, Fiom, Uilm e Usb hanno illustrato lo stato della vertenza e i motivi della mobilitazione, i lavoratori in corteo hanno raggiunto la statale 100 per occupare temporaneamente la strada in corrispondenza della direzione. "È giunto il tempo di prendere decisioni che restituiscano ai lavoratori e alla città un futuro certo", garantendo "tutti i diritti costituzionali, dal lavoro, all'ambiente e alla salute senza che alcuni vengano esclusi a discapito di altri", hanno fatto sapere le sigle metalmeccaniche. Lo sciopero coinvolge lavoratori di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, Ilva in amministrazione straordinaria e le aziende dell'appalto.
Il presidio
Sempre in mattinata è stato poi sospeso il presidio dei lavoratori dell'ex Ilva sulla statale 7 all'esterno della fabbrica. Un migliaio di persone l'avevano occupata stamattina dopo l'assemblea indetta da Fim, Cisl, Fiom Cgil, Uilm e Usb. Il presidio della statale è durato circa un'ora. Prosegue invece lo sciopero: sino alle 15 per il primo turno e poi per le intere otto ore nel secondo e terzo turno di lavoro.
I prossimi incontri
Domani è previsto il primo dei quattro incontri al ministero delle Imprese e Made in Italy, riservato ai sindacati. Il 5 agosto si terrà alle 10 il Tavolo Taranto con i soggetti che hanno manifestato interesse a realizzare nuovi investimenti nell'area e alle 12 il tavolo con Confindustria, Federacciai e Federmeccanica. Giovedì 6 agosto è atteso il confronto con le associazioni che rappresentano le imprese dell'indotto.