Ex Ilva, Urso: "Serve la costituzione di una cordata italiana"

Lo ha sottolineato il ministro delle Imprese e del Made in Italy. Intanto uno sciopero di otto ore per ogni turno è stato indetto per la giornata di oggi proprio all'ex Ilva di Taranto, dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico entro il 28 ottobre e alla vigilia del tavolo tecnico al Mimit ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

"Dobbiamo accelerare la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi per dare una risposta anche sul piano occupazionale. Abbiamo inoltre convocato le imprese siderurgiche italiane, insieme a Confindustria, Federacciai e Federmeccanica, per rivolgere un nuovo appello alla costituzione di una cordata italiana". Questo il commento del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un'intervista rilasciata al "Quotidiano Nazionale" a proposito dell'ex Ilva.

Il provvedimento della Corte d'Appello di Milano Urso, poi, ha fatto riferimento al provvedimento della Corte d'Appello di Milano, la quale ha imposto la chiusura dell'area a caldo, innescando di fatto una "bomba sociale", anche perché "le condizioni poste sono considerate tecnicamente impossibili da realizzare in 90 giorni". I commissari, ha riferito ancora il ministro, "saranno quindi obbligati a procedere alla chiusura degli impianti dell'area a caldo. Noi dobbiamo provare a disinnescarla. Per riuscirci servono la massima responsabilità da parte di tutti e azioni immediate: abbiamo pochi giorni di tempo". Per adesso, ha proseguito Urso, "abbiamo convocato una serie di riunioni con tutti gli attori coinvolti. Ovviamente si inizia con i sindacati, domani mattina, come concordato al tavolo di Palazzo Chigi". Il gruppo indiano In tutto ciò il gruppo indiano Jindal ha confermato la disponibilità ad acquisire comunque tutti gli impianti nonostante la decisione della Corte d'Appello di Milano sull'area a caldo. Jindal, ha spiegato Urso, "ritiene di poter far fronte alla chiusura dell'area a caldo importando le bramme prodotte dal suo nuovo altoforno in India e garantire così la continuità produttiva degli impianti a valle, al fine di limitare il danno. I commissari stanno valutando la sostenibilità della proposta sotto tutti gli aspetti. Ho chiesto una risposta entro questa settimana", ha concluso. Approfondimento Ex Ilva, si riapre partita vendita: lavoratori a rischio