Don Mazzi, oggi i funerali nella basilica di Sant'Ambrogio a Milano

I funerali verranno celebrati nella giornata di oggi, lunedì 3 agosto, alle ore 15 presso la Basilica di Sant'Ambrogio, alla presenza anche del sindaco di Milano Giuseppe Sala . Una commemorazione per la quale il Comune ha proclamato il lutto cittadino. Oltre alla presenza del primo cittadino milanese, la Diocesi sarà rappresentata dal vicario generale Franco Agnesi che farà le veci dell’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, in visita in Brasile. In un messaggio inviato dal Sudamerica, lo stesso Delpini ha voluto ricordare il prete di strada che 42 anni ha creato la "comunità delle carovane" per offrire una ulteriore opportunità alle vittime di tossicodipendenza e disagio.

Il cordoglio durante la camera ardente

"Il dopo don Mazzi è una scommessa. D'altra parte era già una scommessa all'inizio", ha sottolineato durante la camera ardente il vicepresidente della Fondazione Exodus, Franco Taverna. "Il futuro di Exodus sarà una realtà multipla, policentrica, con lo stesso spirito", ha poi aggiunto. Accanto al feretro sono stati deposti i sandali che Mazzi era solito indossare, una Bibbia aperta sul passo della Pentecoste e un bastone da viandante. Sul sudario sono comparse le firme degli educatori della comunità, mentre alle spalle campeggiava una grande fotografia di don Mazzi con il messaggio: "I sogni sono sempre giovani". Tra gli omaggi floreali anche quelli inviati da Albano Carrisi e dalla Nazionale italiana magistrati. "Eravamo abbastanza preparati. Nelle ultime settimane ci siamo riuniti per imparare a fare pace con la sua assenza", ha raccontato Luigi Maccaro, responsabile della Fondazione Exodus di Cassina. "Siamo convinti che don Antonio continuerà a camminare con noi". A dare l'ultimo saluto anche la senatrice Giusy Versace: "Ha salvato vite, ha offerto prospettive, era critico e diretto, ma anche molto generoso".