Roma, esplosione nell'androne di un palazzo: ipotesi bomba carta

La deflagrazione ha interessato uno stabile di via Statilio Ottato, in zona Don Bosco, alla periferia di Roma. Nessun ferito ma i danni sono stati ingenti, con il portone d'ingresso divelto, i vetri delle finestre del vano scala in frantumi, il crollo di parte del controsoffitto e il distacco di intonaci dalle pareti

Un'esplosione è stata registrata, la scorsa notte, all'interno dell'androne di un palazzo di via Statilio Ottato, in zona Don Bosco, alla periferia di Roma. La deflagrazione, secondo quanto emerso, ha causato danni importanti, con il portone d'ingresso divelto, i vetri delle finestre del vano scala in frantumi, il crollo di parte del controsoffitto e il distacco di intonaci dalle pareti.

I soccorsi

Sul luogo dell'esplosione si sono recati polizia e vigili del fuoco che hanno evacuato, a scopo precauzionale, lo stabile. Non risultano esserci feriti. Le indagini per far luce sulla vicenda sono già scattate e non si esclude che sia stata una bomba carta la causa della deflagrazione.