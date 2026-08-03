Incidente tra bus e camper sulla Terni-Rieti, chi erano le vittime

Tra i sei morti ci sono Giampiero Colasanti e Daniela Bellanca (l’uomo alla guida del camper e la compagna) e Federico Romualdi, uno dei due conducenti dell'autobus. Ecco chi erano

Sono almeno sei i morti nell’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 2 agosto, sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, tra Lazio e Umbria: un camper si è scontrato con un autobus, coinvolgendo poi anche due auto. Tra le sei vittime ci sono Giampiero Colasanti e Daniela Bellanca (l’uomo alla guida del camper e la donna che era con lui) e Federico Romualdi, conducente del bus.