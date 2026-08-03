Incidente tra bus e camper sulla Terni-Rieti, chi erano le vittime

Tra i sei morti ci sono Giampiero Colasanti e Daniela Bellanca (l’uomo alla guida del camper e la compagna) e Federico Romualdi, uno dei due conducenti dell'autobus. Ecco chi erano
Sono almeno sei i morti nell’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 2 agosto, sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, tra Lazio e Umbria: un camper si è scontrato con un autobus, coinvolgendo poi anche due auto. Tra le sei vittime ci sono Giampiero Colasanti e Daniela Bellanca (l’uomo alla guida del camper e la donna che era con lui) e Federico Romualdi, conducente del bus.
Incidente sulla Terni-Rieti, chi erano Giampiero Colasanti e Daniela Bellanca
Giampiero Colasanati aveva 68 anni. Artigiano, di Narni (in provincia di Terni), soprannominato “Scintilla”, era molto conosciuto nella sua comunità locale: era uno dei pilastri della Corsa all’Anello, la rievocazione medievale della sua cittadina. Sul profilo Facebook dell’evento viene ricordato come “pilastro della Segreteria Tecnica, instancabile addetto agli stalli e capo scorta del Corteo Storico del Terziere Santa Maria” e come “un punto di riferimento imprescindibile per tutta la nostra manifestazione”. Il messaggio di cordoglio parla poi della sua “gentilezza, serietà, precisione quasi maniacale” e delle sue “straordinarie capacità meccaniche, sempre messe al servizio della Corsa”, elementi che “lasciano un segno indelebile e un vuoto immenso nei nostri cuori”. Insieme a lui, sul camper su cui viaggiavano spesso insieme, la compagna Daniela Bellanca, 62 anni, commessa da Superconti. Sembra che fossero di rientro a casa dopo un breve viaggio in Abruzzo.
Chi era Federico Romualdi
Morto nello schianto anche Federico Romualdi, uno dei due autisti del bus. Quarantanove anni, sui media locali si legge che era residente di Torreorsina, una frazione di Terni. Da poco tempo lavorava per la ditta Troiani.
Chi sono le altre vittime
Non sono ancora note le generalità delle altre tre vittime. Si tratterebbe del secondo conducente del bus e di due passeggeri dello stesso mezzo.
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