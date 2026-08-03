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Terremoto in Egitto, scossa di magnitudo 5.6 a nord di Suez

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Secondo quanto riferito dall'Istituto nazionale di ricerca di astronomia e geofisica egiziano non ci sarebbero segnalazioni di vittime o danni a cose

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Un terremoto di magnitudo 5.6 ha colpito a 38 km a nord della città egiziana di Suez poco dopo le 3 di stamattina, ora locale, secondo quanto riferito dall'Istituto nazionale di ricerca di astronomia e geofisica egiziano, che ha aggiunto di non aver ricevuto segnalazioni di vittime o danni a cose. La Mezzaluna Rossa egiziana ha dichiarato di aver attivato il proprio piano di risposta alle emergenze nei governatorati in cui è stato avvertito il terremoto. Ha esortato i residenti a evitare gli edifici che mostrano segni di danni strutturali e a seguire gli aggiornamenti ufficiali, mentre le autorità continuano a valutare la situazione. Il Centro di ricerca tedesco per le geoscienze ha misurato il terremoto a una magnitudo di 5,4 e ha affermato che l'epicentro si trovava a una profondità di 10 km.

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