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Harry a Londra, la prima foto della visita senza moglie e figli: non dormirà a Palazzo

Mondo
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Harry è apparso in una foto alla premiere del film-documentario Shoot The People che narra la vita e la carriera del suo amico fotografo Misan Harriman. Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet non hanno accompagnato il Duca in Regno Unito ma non è escluso che possano raggiungerlo nella seconda parte del viaggio, a Birmingham, per un evento legato agli Invictus Games

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Il principe Harry è arrivato a Londra e, come anticipato dai media britannici, non è stato accompagnato dalla moglie Meghan e dai figli come inizialmente previsto. Il Duca di Sussex ha fatto la sua prima apparizione in pubblico sul suolo londinese alla premiere del film-documentario Shoot The People al Picturehouse Central. Il film si basa sulla vita e la carriera dell’attivista e fotografo Misan Harriman, caro amico del principe Harry. I due compaiono vicini nello scatto che ha già fatto il giro di internet, insieme anche al produttore cinematografico Andy Mundy-Castle e alla scrittrice britannica Afua Hirsch.

Andy Mundy-Castle, Afua Hirsch, Misan Harriman e il principe Harry
Andy Mundy-Castle, Afua Hirsch, Misan Harriman e il principe Harry - ©Getty

Invito a Buckingham palace ritirato

Harry rimarrà nel Regno Unito per cinque giorni. Un viaggio che sembrava essere nel segno della riconciliazione con la royal family: complici anche le voci secondo le quali tutta la famiglia del Duca, compresa la moglie Meghan e i figli Archie e Lilibet, sarebbe volata insieme a lui a Londra dagli Usa. Negli ultimi giorni, però, la notizia è stata smentita e Harry è tornato in patria da solo. Questo sembrava non aver cambiato la possibilità di un ravvicinamento con il padre Re Carlo, tant’è che Harry aveva ricevuto l’invito a risiedere a Buckingham Palace durante la sua permanenza in città. Harry, a detta della Bbc, aveva accettato l’invito ma il suo sì sarebbe arrivato troppo tardi e l’offerta sarebbe stata ritirata. Secondo alcune fonti di palazzo, i preparativi prevedono un minimo di "preavviso" e il principe ci ha messo troppo tempo a rispondere: una situazione che Harry, a detta del suo portavoce, ha definito "deludente".

Impegno a Birmingham

Un incontro tra padre e figlio (che non si vedono dall’ultimo rapido passaggio di Harry dall’Inghilterra nel settembre del 2025) potrebbe ancora avvenire. Ma il tempo è poco se si considera che il viaggio nel Regno Unito del principe ha come scopo primario la partecipazione a un evento di presentazione dell'edizione 2027 degli Invictus Games, giochi sportivi per militari invalidi di cui Harry, veterano dell'Afghanistan, è promotore. Questo appuntamento è previsto per la seconda metà della settimana a Birmingham, dove non è escluso che Meghan e i figli possano raggiungerlo. I media escludono invece qualsiasi ipotesi d'incontro fra il principe e il fratello maggiore William, con il quale i rapporti appaiono ai ferri corti ormai da anni. 

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