Il sindaco di New York ha avvertito chi potrebbe essere colpito dall'imposta sulle seconde case. Tra i bersagli anche decine di appartamenti nella Trump Park Avenue ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Anna Wintour, c’è posta per te. Il mittente è Zohran Mamdani, sindaco di New York e l’oggetto è la tassa sui pied-à-terre. L’aveva anticipato durante la sua campagna elettorale e ha mantenuto la promessa: il primo cittadino di Manhattan e dintorni userà il pugno duro sulle seconde case dei vip della Grande Mela, quelle da oltre 5 milioni di dollari. L’imposta è entrata in vigore da luglio. Da Mary Trump, nipote del presidente statunitense alla popstar più famosa al mondo, Taylor Swift, la lista dei colpiti è lunga, pubblica e ricca di nomi noti.

La tassa L'amministrazione di Zohran Mamdani ha iniziato a inviare e-mail di avvertimento ai potenziali bersagli della nuova tassa. E il sindaco l’ha annunciato con l’ironia che lo contraddistingue: “Se avete una seconda casa a New York dal valore superiore ai 5 milioni di dollari, controllate la vostra email quando rientrate perché you got mail (c’è posta per te, ndr)”, ha detto Mamdani sui social. Vedi anche Mamdani annuncia tassa sui pied-à-terre dei super ricchi a New York

La lista L’elenco racchiude complessivamente 960mila immobili con nomi, indirizzi e valore delle proprietà per un totale di 3,7 milioni di unità abitative della città. Una cifra maggiore rispetto alle stime iniziali: nei mesi scorsi la governatrice di New York, Kathy Hochul aveva infatti parlato di circa 10.000 case. Nei bersagli rientrano una proprietà dal valore di 37 milioni che fa capo a una società guidata dal segretario al Commercio Howard Lutnick e un immobile di Mary Trump, la nipote del presidente statunitense. Ci sono anche decine di appartamenti nella Trump Park Avenue, il condominio di lusso dove abitano anche Ivanka Trump e il marito Jared Kushner. Poi, una residenza da quasi 76 milioni di proprietà dell'ex moglie del miliardario John Paulson e una milionaria del regista Darren Aronofsky. Potrebbe interessarti New York, acquistata per 210 milioni la casa più cara degli Usa

Le critiche Rendere nota la lista dei vip che saranno colpiti dalla tassa è stata una mossa che, però, ha attirato anche critiche. "Pubblicare nomi di contribuenti insieme a una nuova misura per aumentare il gettito fiscale vuol dire trasmettere un messaggio chiaro: sono persone che hanno commesso illeciti. Il sindaco ha già vinto le elezioni. Non ha bisogno di additare singoli individui per fini politici", ha detto Steve Fulop, numero uno di Partnership for New York City, potente gruppo imprenditoriale della città. Vedi anche New York, Mamdani corregge mappa "enclave etniche". Torna Little Italy