Zelensky: "Putin ha troppe perdite, guerra non più in sue mani". LIVE

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Washington un team della Lockheed Martin, "una delle realtà più importanti degli Usa, con cui collaboriamo da tempo. Lockheed Martin è l'azienda che produce gli Atacms, gli Himars, gli F-16 e i missili per i sistemi Patriot" Lo ha scritto su X il leader ucraino, notando che "oggi abbiamo discusso dell'ulteriore sviluppo della nostra collaborazione, concentrandoci sulla produzione congiunta e sullo scambio di tecnologie". L'Ucraina "ha molto da condividere con chi ci aiuta a proteggere vite umane. Abbiamo parlato delle nostre capacità congiunte relative ai sistemi Patriot e ad altri sistemi d'arma. I nostri team stanno già lavorando a soluzioni specifiche per passare alla coproduzione il più rapidamente possibile e potenziare la nostra capacità di salvare vite umane. Grazie per il vostro sostegno e per tutta la vostra assistenza!", conclude Zelensky. Parlando martedì sera al Congresso Usa, dove ha incontrato oltre 60 senatori in un formato bipartisan, il presidente ucraino ha detto di aver discusso con loro "di come l'Ucraina possa produrre autonomamente tutto ciò che serve per abbattere qualsiasi minaccia, dai droni iraniani a quelli russi, e abbiamo parlato di sistemi di guerra elettronica. Il vero problema riguarda i sistemi e i missili antibalistici. Naturalmente, ho esposto al presidente Donald Trump le nostre necessità. È una grande sfida", ha concluso.