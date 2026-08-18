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Terremoto Colombia, Shakira nel Chocó con Buffett: "Un milione per le scuole"

Mondo
©Ansa

La cantante colombiana ha visitato Quibdó, capoluogo del Chocó tra i dipartimenti più colpiti dal terremoto di magnitudo 7.4 dello scorso 10 agosto, che ha provocato 265 morti in tutto il Paese. Accompagnata dal filantropo statunitense Howard Buffett, ha promesso un milione di dollari per riparare e ricostruire gli istituti scolastici danneggiati. La sua fondazione Pies Descalzos opera nella regione da oltre vent'anni

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Shakira ha visitato Quibdó, capoluogo del dipartimento del Chocó, una delle aree più colpite dal terremoto di magnitudo 7.4 che il 10 agosto ha devastato la Colombia occidentale. La cantante, 49 anni, era accompagnata dal filantropo statunitense Howard Buffett, figlio del miliardario Warren, e ha annunciato aiuti economici destinati alla ricostruzione delle scuole danneggiate dal sisma, che nel Paese ha causato 265 morti, migliaia di feriti e centinaia di dispersi.

COLOMBIA EARTHQUAKE

"Un milione di dollari per le scuole"

Ai giornalisti riuniti a Quibdó, l'artista ha spiegato che è già stato promesso un milione di dollari per gli interventi. I fondi dovrebbero servire a riparare gli edifici lesionati, ricostruire un istituto tecnico e realizzare dieci nuove scuole. "Ciò che mi preoccupa di più è che una volta terminato lo stato di emergenza, tutte queste scuole non saranno ricostruite, che così tante persone saranno dimenticate e che i nostri figli non potranno tornare a scuola", ha dichiarato la cantante.

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La visita nel Chocó

Insieme a Buffett, Shakira ha ispezionato i quartieri colpiti e ha visitato il Colegio Tecnológico Industrial Carrasquilla, dove ha incontrato gli studenti e la governatrice del dipartimento, Nubia Carolina Córdoba-Curi. Il Chocó, nel nord-ovest del Paese, è una delle regioni più povere della Colombia e ospita in prevalenza comunità afrocolombiane e indigene. Il terremoto ha danneggiato oltre 2.800 scuole in tutto il territorio nazionale, molte delle quali proprio in questa zona.

epa13176529 Colombian singer Shakira (C) visits the Carrasquilla Industrial Educational Institution after the 7.4-magnitude earthquake in Quibdo, Colombia, 17 August 2026. Shakira announced that she will rebuild the Technological University of Choco, damaged by the earthquake that struck Colombia on 10 August, and that together with American philanthropist Howard Graham Buffett she will promote the construction of ten new schools in the department. EPA/STRINGER
COLOMBIA EARTHQUAKE - ©Ansa

Vent'anni di impegno con Pies Descalzos

La collaborazione tra Shakira e Howard Buffett in Colombia risale al 2008, attraverso la fondazione Pies Descalzos, attiva a Quibdó da vent'anni con progetti educativi rivolti a bambini e ragazzi. Buffett, cittadino colombiano dal 2021, ha finora investito oltre 145 milioni di euro in iniziative sociali nel Paese. Attualmente la fondazione sta completando la costruzione di un nuovo istituto scolastico destinato a 960 alunni: i lavori sono avanzati al 90% e non risultano al momento danni strutturali provocati dalla scossa.

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