La cantante colombiana ha visitato Quibdó, capoluogo del Chocó tra i dipartimenti più colpiti dal terremoto di magnitudo 7.4 dello scorso 10 agosto, che ha provocato 265 morti in tutto il Paese. Accompagnata dal filantropo statunitense Howard Buffett, ha promesso un milione di dollari per riparare e ricostruire gli istituti scolastici danneggiati. La sua fondazione Pies Descalzos opera nella regione da oltre vent'anni ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Shakira ha visitato Quibdó, capoluogo del dipartimento del Chocó, una delle aree più colpite dal terremoto di magnitudo 7.4 che il 10 agosto ha devastato la Colombia occidentale. La cantante, 49 anni, era accompagnata dal filantropo statunitense Howard Buffett, figlio del miliardario Warren, e ha annunciato aiuti economici destinati alla ricostruzione delle scuole danneggiate dal sisma, che nel Paese ha causato 265 morti, migliaia di feriti e centinaia di dispersi.

COLOMBIA EARTHQUAKE

"Un milione di dollari per le scuole" Ai giornalisti riuniti a Quibdó, l'artista ha spiegato che è già stato promesso un milione di dollari per gli interventi. I fondi dovrebbero servire a riparare gli edifici lesionati, ricostruire un istituto tecnico e realizzare dieci nuove scuole. "Ciò che mi preoccupa di più è che una volta terminato lo stato di emergenza, tutte queste scuole non saranno ricostruite, che così tante persone saranno dimenticate e che i nostri figli non potranno tornare a scuola", ha dichiarato la cantante. Leggi anche Terremoto in Colombia, oltre 250 morti: anche ex nazionale di basket

La visita nel Chocó Insieme a Buffett, Shakira ha ispezionato i quartieri colpiti e ha visitato il Colegio Tecnológico Industrial Carrasquilla, dove ha incontrato gli studenti e la governatrice del dipartimento, Nubia Carolina Córdoba-Curi. Il Chocó, nel nord-ovest del Paese, è una delle regioni più povere della Colombia e ospita in prevalenza comunità afrocolombiane e indigene. Il terremoto ha danneggiato oltre 2.800 scuole in tutto il territorio nazionale, molte delle quali proprio in questa zona.

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